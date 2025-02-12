湯圓甜蜜 身材別圓！營養師解密：這熱量超高

紅白小湯圓搭配養生銀耳露。（竹榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕元宵節是傳統的重大節日之一，湯圓作為節日的代表性食物，承載著許多文化和情感的意義；然而，湯圓的營養成分往往容易被忽視。鑑於現代人對於健康飲食和體重管理的需求日益增加，營養師特別在今天元宵節分享湯圓如何吃得健康又美味。

台北榮總新竹分院營養師李紫涵表示，湯圓的主要成分為糯米粉，這使得湯圓具有高黏性和高熱量的特性。市售湯圓熱量如下：芝麻包餡湯圓約78大卡、花生包餡湯圓約73大卡、抹茶包餡湯圓約62大卡、鮮肉包餡湯圓約57大卡。每顆包餡甜湯圓都差不多有70大卡左右的熱量，其中芝麻包餡湯圓的熱量最高，對於健康飲食者或是正在控制體重的人群來說，過量食用湯圓可能會導致攝入過多的熱量，進而影響日常的熱量平衡。

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芝麻湯圓搭配無糖茶。（竹榮新竹分院提供）

湯圓熱量不低，食用4顆甜湯圓，所攝取的熱量約相當於一碗飯，所以在食用時也可以用替換的概念，適當減少其他碳水化合物的攝入，例如晚餐原本吃一碗飯，當天吃了兩顆湯圓，那飯就要減量一半，等值熱量替換，以避免總熱量過多而引起的體重增加。

李紫涵也分享減糖小妙招，傳統甜湯喜歡使用甜味十足的紅豆湯或是花生湯，根據世界衛生組織建議，每人每日攝取的精緻糖不可超過總熱量的10%，因此建議可以使用天然甜味來取代糖的添加，如紅白小湯圓的湯底可以搭配銀耳、桂圓或是紅棗等食材提味，降低傳統甜湯的精緻糖攝取；包餡湯圓因本身餡料已經含有高量的糖分，可搭配熱水、無糖豆漿等健康飲品。

快樂吃湯圓需要特別注意的族群：

（一）糖尿病患者

糖尿病患者的胰島素分泌機制失常，再加上湯圓為高升糖食物，對糖尿病患者來說，食用過多的湯圓可能會造成血糖波動，增加健康風險，對此糖尿病患者應可以利用上述所提到的替換的概念，例如晚餐準備吃四顆湯圓，那飯就可以少吃一碗，避免攝取過多的醣類。

（二）腸胃較弱者

由於湯圓主要成分具有較多的支鏈澱粉，難以消化的特性可能會引發消化不良或胃脹氣，特別是腸胃功能較弱的人群，食用湯圓後可能會出現腹脹、腹痛等不適症狀，再加上過量的糖會促進胃酸分泌，易引發胃食道逆流，所以除了控制湯圓的攝取量，甜湯底也可以改採用其他無糖飲品或食材提味，減少食用過量糖分。

（三）老人和小孩

老人及小孩在食用湯圓時也應注意，不要一次吞嚥太大顆的湯圓，小口吃可以降低噎食嗆到的風險，或是將湯圓切小塊食用。

湯圓熱量比一比。（竹榮新竹分院提供）

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