面對失智症 嘉療籲早期識別、積極藥物與認知訓練

面對失智症，嘉療高年精神科主任沈正哲呼籲早期識別。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕失智症是一種常見的老年精神疾病，但目前無法根治，也沒有完全預防的確切方法，衛生福利部嘉南療養院強調，健康的生活方式，可降低罹患風險，也呼籲透過早期識別、積極的藥物與非藥物介入，有效延緩病情的進展。

嘉療高年精神科主任沈正哲表示，根據統計，65歲以上的老年人約5%患有失智症，隨著年齡的增長，比例會大幅上升。沈正哲說，醫療技術的進步，人類的平均壽命延長，但失智症仍無法完全預防的疾病，因此了解其症狀、診斷、治療方法，以及如何有效預防，是每個家庭與社會的重要課題。

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沈正哲提到，失智症的典型表現包含記憶力減退、語言表達困難、理解力下降，以及日常生活能力的衰退，早期患者可能為健忘，經常忘記約定或放錯物品，隨著病情發展，可能會出現方向感喪失、情緒波動、行為改變。

沈正哲指出，有些可能對熟悉的人與事物失去興趣，逐漸喪失自理能力，讓患者、家屬的心理負擔都會帶來相當大的挑戰。目前失智症的藥物治療主要包含2大類，膽鹼酯酶抑制劑與NMDA受體拮抗劑，雖然無法根治，但可以延緩病情惡化，提升患者的生活質量，減輕家屬照顧的負擔。

沈正哲認為非藥物治療，對失智症患者同樣至關重要，如延緩認知衰退的「認知訓練與腦部刺激」、提升情緒穩定性的「身體運動與社交互動」、減少患者焦慮感的「環境改造」，以及「家庭支持與心理輔導」等。

研究也顯示，保持良好的飲食習慣（如地中海飲食）、規律的運動、充分的睡眠、積極的社交活動等，都是減緩失智症風險的有效手段，且應從年輕時期開始，尤其對有家族病史或其他風險因素的人來說，更是至關重要。

隨著社會的老齡化，失智症已成為全球重要公共衛生問題，儘管目前無法根治，但透過早期識別、積極的藥物治療及非藥物干預，可以有效延緩病情的進展，提升患者的生活品質。沈正哲建議，有長輩的家庭，定期健康檢查，以及生活方式的調整，是預防失智症的關鍵，如有疑慮，應及時向專業醫療機構尋求幫助，進行全面的評估與治療規劃。

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