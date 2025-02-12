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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》情人節吃西餐6技巧！ 小心「酥皮濃湯」大爆卡

2025/02/12 19:30

高敏敏說，牛排根據不同部位，熱量差異不小；圖為情境照。（圖取自freepik）

高敏敏說，牛排根據不同部位，熱量差異不小；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本週五（14日）就是情人節，許多情侶正在為約會餐廳煩惱。營養師高敏敏在臉書分享，若想兼顧儀式感與健康，西餐是不錯的選擇，其中牛排、干貝、沙拉等原型食物，不僅美味，還能提供豐富營養。然而，想要享受美食又不擔心熱量超標，選擇搭配方式就顯得尤為重要。她提醒，沙拉少醬料、前菜選清蒸或烤製、湯品選擇清湯、主餐挑低脂肉類、飲料喝無糖、甜點以水果取代。

西餐廳排餐配菜熱量表。（圖取自高敏敏臉書）

西餐廳排餐配菜熱量表。（圖取自高敏敏臉書）

主餐熱量大比拚 丁骨牛排熱量最高

選擇排餐時，牛排、豬排、雞肉等各有特色，但熱量差異不小。其中，丁骨牛排（10oz，697大卡）熱量最高，與熱量最低帶骨羊肋排（140g，273大卡），相差超過400大卡；而同樣10oz，肋眼牛排459大卡、板腱牛排471大卡，熱量較低。

配菜熱量陷阱 酥皮濃湯破400大卡

除了主餐，配菜的熱量更是容易被忽略。酥皮濃湯（一碗，450大卡）熱量幾乎與戰斧牛排（250g，403大卡）相當，而紅酒（一杯240ml，224大卡）與香草冰淇淋（100g，223大卡）的熱量也不容小覷，相較之下，凱薩沙拉（一碗，115大卡）與小餐包（33g，120大卡）則較為輕盈。

高敏敏點出，酥皮濃湯（一碗，450大卡）熱量幾乎與戰斧牛排（250g，403大卡）相當；圖為情境照。（圖取自freepik）

高敏敏點出，酥皮濃湯（一碗，450大卡）熱量幾乎與戰斧牛排（250g，403大卡）相當；圖為情境照。（圖取自freepik）

情人節不僅是浪漫的日子，更是與另一半共享美食的時刻。聰明搭配餐點，不僅能維持健康，還能在甜蜜氛圍中感受無負擔的美好時光。高敏敏提醒，想在情人節大快朵頤又不超標，餐點選擇有技巧：

●沙拉少醬料：最好不加醬，若難以忍受，可選擇油醋、和風醬、橄欖油等清爽調味，避免千島、凱薩、蜂蜜芥末等高熱量醬汁。

●前菜選清蒸或烤製：避免油炸、煎炸，減少額外油脂攝取。

●湯品選擇清湯：蔬菜湯最佳，避免濃湯與酥皮湯的高熱量陷阱。

●主餐挑低脂肉類：雞肉、蝦、龍蝦相對低脂，牛肉則建議選擇板腱或沙朗，並以海鹽、黑胡椒粒調味，避免蘑菇醬、黑胡椒醬等高熱量醬料。

●飲料喝無糖：避免鮮奶油、奶油球、奶精等額外熱量來源。

●甜點以水果取代：新鮮水果能補充纖維與維生素，若想吃蛋糕，建議與另一半分食，兼顧口感與熱量控制。

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