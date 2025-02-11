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日本醫療分級制度嚴格 大S猝逝衝擊或因期待感太高

2025/02/11 20:25

日本採取嚴格的醫療分級制度，這樣做不僅保障醫師的勞動權益，也藉由分工讓患者獲得合適的照護，但不如台灣便利；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

日本採取嚴格的醫療分級制度，這樣做不僅保障醫師的勞動權益，也藉由分工讓患者獲得合適的照護，但不如台灣便利；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔中央社〕台灣藝人徐熙媛（大S）感染流感後在日本猝逝，許多民眾開始關切日本就醫問題。為了避免浪費醫療資源，日本有嚴格的醫療分級制度，對於就醫方便的台灣人看來難免感覺耗時。有日本媒體人分析，這次事件令人震驚，可能是因為外界對於日本醫療有過高的期待感。

日本分級醫療制度

日本的醫療設施，時常聽到包括醫院、綜合醫院、大型醫院、診所、診療所等名稱。其中「醫院」需要有20張以上病床，「綜合醫院」可收容100名以上病患，配備重症監護、病理解剖室、細菌等病理檢查設施，「大型醫院」則是病床數在200張以上。診所等機構可能沒有病床，又或是病床數在19張以下，以門診患者為主。

日本採取嚴格的醫療分級制度，也就是有病先到基層醫院就醫，經過醫師專業診療後，經過評估有轉診需求，會把複雜個案轉診至其他專科診所或醫院。若是需要更特殊或先進的醫療手段，會被進一步轉診至配備特殊設備、擁有專業醫療團隊的特定功能醫院或大型醫院。

診所就屬於初級醫療，負責處理住院重症患者的綜合醫院和專門醫院屬於二級醫療，大學醫院和特定功能醫院則是屬於三級醫療，另外還有專門處理急救的急救指定醫院等。

日本政府認為，醫療機構和醫療從業人員等醫療資源並非無限，民眾若是想要擁有安心、高滿足度的醫療服務，就必須理解醫療分級的重要性，並且自覺地進行利用。而不是像是去便利超商一樣，在大半夜或是非工作時間隨意前往醫院，導致醫師超負荷工作，進而削弱整體醫療服務體系的穩定性。

這麼做不僅保障醫師的勞動權益，也藉由分工讓患者獲得合適的照護，但是有些日本診所只接受預約病患，大醫院甚至還需要介紹轉院信，當然不如台灣便利。

旅日台灣人：在日本看病像是吃「無菜單料理」

旅日台灣人Dash分享她的就醫經驗，她因為一個胃痛症狀，先後跑了5次診所和醫院，一般的胃鏡、抽血檢驗，甚至電腦斷層掃描都做了，依舊無法確診。

她表示，一開始就診的診所醫師研判她疑似胃食道逆流，不過開藥吃了沒好轉，反而變成脹痛。她前往另一間診所，卻被告知疑似急性膽囊炎，需要儘早開刀，立刻被轉診至大型醫院。

Dash說，她甚至被醫師告知不能走路，需要叫計程車去醫院。她於是拿著密封的轉診信，趕緊前往醫院。然而，到了醫院卻完全感受不到緊迫感，又是各種檢查和空等，近4個小時後才見到醫師，卻被告知不是膽囊炎，拿了藥又被放回家。她再度回到初診的診所，這次的體驗感更差，最後讓她放棄在日本把病治好，已經訂好機票準備回台灣治療。

她表示，過去陪朋友上急診，自己也曾有緊急需要就醫的經驗，加上這次胃痛求醫，都讓她體驗到日本與台灣在醫療上的差異。首先，她感覺日本醫療較為保守，通常不會把診斷說死，而是先開藥吃吃看，觀察有沒有效果。做檢查的時候，醫師也不會給予太多建議，如果患者沒有要求，可能就不會做，導致她被多次抽血。

她說，在日本求診的經驗因人而異，畢竟她也是做了功課、查詢評價後才上這幾家診所求醫，或許其他患者的體驗不錯。比較了台日醫療之後，讓她感覺在台灣就醫像是吃buffet（自助餐），選擇性多，想上診所就去診所，想去大醫院就去大醫院；在日本就醫就像是吃omakase（無菜單料理），分級治療雖然專業度高，但效率比不上自助餐。很難說哪一種比較好，只能說體驗不同。

Dash也說，日本人對於嚴格的醫療分級制度沒有太多抱怨，畢竟從小接觸的就是這種體制，但也養成小病自己買藥來吃的習慣，這或許也是日本成藥發達的原因之一。

大S在日本逝世後，她表示也收到許多來自台灣的關心和詢問，大家都相當關切日本的流感疫情，但據她觀察，日本對於流感並沒有特別緊張，生活照舊，戴口罩的情況也不像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行時那麼普遍，畢竟許多人都被悶壞了。台灣人如果擔心流感，可以在赴日之前先施打流感疫苗，並備好藥品，相信是最好的預防方式。

大S在日逝世衝擊大 因對日本醫療期待感過高？

長年關注中國的日本媒體人中島惠撰文表示，大S逝世後，在台灣和中國都出現對於日本醫療的質疑，加上有台灣醫師在接受媒體採訪時說，「日本的醫療機構不太願意接收外國人」，引發台灣民眾爭相接種流感疫苗。

這次事件令人震驚，可能是因為外界對於日本醫療有過高的期待感。

中島惠表示，儘管並非所有人都了解日本的醫療體系，但似乎許多人都認為日本醫療「值得信賴」。然而事實上，有時候必須取決於患者是否能遇到合適的醫師，即使是日本人自己，也時常對日本的醫療體系感到失望。這次事件讓許多中國網友感到震驚，或許是因為他們太過堅信「日本是一個醫療發達的國家，不可能發生這樣的事情」，因此更加無法接受現實。

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