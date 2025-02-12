健康網》8狀態也會手腳冰冷 中醫提醒：別一味溫補

中醫指出，若一味進補可能會出現鎖喉、嘴破、口燥咽乾等症狀，手腳卻依然冰冷。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣民眾多有冬日進補的習慣，吃完補湯剛開始覺得身體溫暖了點，而過一陣子又開始手腳冷吱吱，南投草屯言臻中醫診所醫師劉宥均指出，病毒或細菌感染、壓力、吸菸、三高、低血壓、缺鐵性貧血、甲狀腺低下、雷諾氏症都是手腳冰冷的病理性原因，若一味進補可能會出現鎖喉、嘴破、口燥咽乾等症狀，手腳卻依然冰冷。

劉宥均說明，手腳冰冷是身體在遇寒時為了保護內臟避免失溫，使末梢血管收縮，以減少熱量散失的正常生理機制。這時身體如果加強保暖，如戴帽子、穿外套，內臟血液流向四肢便可以回溫。

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8病理狀態下的手腳冰冷

●身體受到病毒或細菌感染：毒素改變大腦中的體溫調節中樞，使溫度上升，周邊血管收縮，減少熱量散失，在高燒的狀態下會出現手腳冰冷。

●緊繃的生活節奏、心理壓力，會刺激交感神經興奮，使血管收縮，四肢末梢血流不足，易手腳冰冷。

●吸菸：尼古丁刺激交感神經興奮，誘發血管收縮，同樣會導致末梢血流不足。

●三高：高血壓、高血糖、高血脂的患者，長期下來會增加血管硬化及狹窄的程度，導致末梢血液循環不良。

●低血壓：當收縮壓＜90mmHg，舒張壓＜60mmHg，四肢末梢血流不足造成手腳容易冰冷，常見於年輕女性，有家族遺傳。

當收縮壓＜90mmHg，舒張壓＜60mmHg，四肢末梢血流不足造成手腳容易冰冷，常見於年輕女性，有家族遺傳。；圖為情境照。（圖取自freepik）

●缺鐵性貧血：血色素低於12，紅血球內的血色素減少，氣體交換率不良，常見於素食、不愛吃肉的女性患者。

●甲狀腺低下：當甲狀腺素分泌不足，身體新陳代謝變慢，身體產熱效能低。

●雷諾氏症：自體免疫相關疾病，四肢末梢對於壓力溫度異常敏感，導致末梢發紺、變白，當細胞嚴重缺血缺氧壞死則須截肢。

中醫看手腳冰冷

劉宥均指出，手腳冰冷在中醫又稱為「四肢厥逆」，清代醫家鄭欽安又將之分為陽厥和陰厥。

●陽厥：細菌、病毒進入身體後，產生的免疫發炎反應，如果身體沒有順利將外來的病菌對抗出去，他們便會長期干擾自律神經、心血管及內分泌系統等，導致交感異常興奮、血管收縮等造成手腳冰冷。陽厥要清熱消炎，中藥有黃芩、黃連、石膏等清熱藥物，可調節免疫反應將細菌病毒對抗排出，讓自律神經系統及心血管系統回復正常機能。

中醫強調，規律的作息及運動、攝取適量的紅肉、足夠的蛋白質是維持人體生理運作的重要根本。（資料照）

●陰厥：指正氣已虛，因營養不良、作息不定、年老長輩、久病，導致陽氣衰微，心臟功能變弱，身體代謝產熱變差，能量利用率下降等。陰厥需回陽救逆，中藥附子可強心壯陽，桔梗、貝母可祛痰利咽，通利肺氣，增加氣體交換率，強化心肺功能。

劉宥均提醒，常有民眾補過頭，出現鎖喉、嘴破、口燥咽乾、尿道發炎、便秘、痔瘡等火氣大的症狀，卻還是手腳冰冷，當能量都拿去發炎，就無法被正常利用來產熱。

劉宥均強調，規律的作息及運動、攝取適量的紅肉、足夠的蛋白質是維持人體生理運作的重要根本。唯有將病因移除，例如感冒了將感冒治好，讓病毒離開身體、三高要好好控制，將生理機制校正回歸。

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