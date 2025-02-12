健康網》1顆紅棗乾等於1小匙糖 糖友一天別超過2顆

學者指出，紅棗營養豐富，但乾燥紅棗升糖指數（GI值）偏高，糖友每天應控制在1到2顆。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕養生必備紅棗！許多人喜歡拿來煮湯、燉補品或泡茶，不過糖尿病患者可以碰嗎？營養學者洪泰雄表示，紅棗營養豐富，但乾燥紅棗升糖指數（GI值）偏高，糖友每天應控制在1到2顆；新鮮紅棗則偏低，更適合糖友，每天可以吃3到4顆，並避免單獨食用，搭配高纖、蛋白質食物，能減少血糖影響。

洪泰雄於臉書發文指出，紅棗含有天然糖份（果糖、葡萄糖），雖然富含維生素C、鐵、膳食纖維，但其升糖指數（GI）偏高，過量可能導致血糖快速上升。因此，糖尿病患者可以適量食用，但需控制份量，並與其他低GI食物搭配。

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紅棗乾燥 糖份近白飯、麵包

洪泰雄說明，新鮮紅棗GI值約31較低，乾燥紅棗GI約10偏高。乾燥後糖份濃縮，血糖影響較大，與白米飯、麵包相近；每100克紅棗（乾）含碳水化合物約74克，其中糖份佔大部分。1顆紅棗（乾）約5到7克碳水化合物，相當於1小匙糖。

紅棗還富含維生素C，尤其新鮮紅棗更多，並含鐵有助維持造血功能，膳食纖維促進腸道健康，還具有抗氧化成分，有助於抗發炎、保護心血管。

糖友吃紅棗 要控制份量、選低GI組合

洪泰雄提醒，糖尿病患者可以吃紅棗，但須注意控制份量，每日建議1到2顆（乾燥紅棗），避免血糖波動；若是新鮮紅棗，可稍微增加到3到4顆，影響較小。並避免單獨食用，建議與蛋白質、健康脂肪、膳食纖維搭配，減少血糖波動。紅棗加堅果（如杏仁、核桃）、紅棗配無糖優格、紅棗搭黑豆湯，都是很不錯的組合。

糖友想吃紅棗，學者建議，選擇低GI的紅棗料理，如四神湯（紅棗、薏仁、蓮子、茯苓）減少血糖衝擊，或適量飲用無糖紅棗枸杞茶等；示意圖。（資料照）

另外，盡量避免含糖紅棗製品，紅棗茶、蜜棗、紅棗糕等加工品多額外添加糖，不適合糖尿病患者；再來，選擇低GI的紅棗料理，如四神湯（紅棗、薏仁、蓮子、茯苓）減少血糖衝擊；適量飲用無糖紅棗枸杞茶；或飲用黑木耳紅棗湯，當中黑木耳可減緩血糖上升。

洪泰雄總結，糖尿病患者可以吃乾燥紅棗，但應適量，每日1到2顆，並避免加工品或單獨食用。搭配高纖、蛋白質食物，能減少血糖影響。如果血糖控制較差，建議改吃新鮮紅棗，因為糖份較低。

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