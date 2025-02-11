健康網》元宵一下肚胃逆跟著來 中醫教按穴緩解症狀

中醫師提醒，4顆甜餡元宵湯圓相當於1碗白飯的熱量，一顆接一顆容易造成消化不良或胃食道逆流；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（12）日是元宵節，少不了湯圓、元宵來應景。中醫師王大元指出，4顆甜餡元宵湯圓相當於1碗白飯的熱量，一顆接一顆容易造成消化不良或胃食道逆流，除了服用中藥治療，還可按壓合谷、內關、足三里、豐隆和中脘穴等，每次按壓3到5分鐘，有痠楚感為佳；另，也可以順時鐘按摩下腹部緩解症狀。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，消化不良或胃食道逆流，古籍上常以吐酸、胃痞、嘈雜、噯氣來形容，治療以消食導滯疏肝理氣、和胃降逆為主，常用的內服藥有香砂六君子、保和丸、半夏瀉心湯、柴胡疏肝湯等，主要還是會依照寒熱虛實予以調整。

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中醫師指出，消化不良時可以順時鐘按摩下腹部（肚臍以下），順著腸胃蠕動的方向按摩5到10分鐘；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

穴位可從脾胃、大腸和心包經著手，像是合谷、內關、足三里、豐隆和中脘穴等，按壓3到5分鐘，有痠楚感尤佳。如果真的吃到消化不良，可以順時鐘按摩下腹部（肚臍以下），順序是右下、右上、左上、左下的方向，順著腸胃蠕動的方向按摩5到10分鐘。但切記不要直接重壓上腹部（胃），反而會造成胃食道逆流和賁（幽）門括約肌鬆弛。

王大元提醒，4顆甜餡元宵湯圓相當於1碗白飯的熱量，也就是需要爬完整棟101大樓，才會消耗吃1碗元宵的熱量，吃完元宵記得要運動。

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