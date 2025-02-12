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健康網》年紀增長聲音變小？ 醫師教你4招延緩聲帶老化

2025/02/12 14:28

胡皓淳指出，聲帶和身體其他器官一樣，會隨著年齡增長逐漸退化，但透過適當的保養與習慣調整，仍可延緩聲帶老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳指出，聲帶和身體其他器官一樣，會隨著年齡增長逐漸退化，但透過適當的保養與習慣調整，仍可延緩聲帶老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多長輩發現，隨著年紀增長，聲音不再如年輕時響亮，甚至說話音量變小、聲音沙啞。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在其臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，聲帶和身體其他器官一樣，會隨著年齡增長逐漸退化，但透過適當的保養與習慣調整，仍可延緩聲帶老化。他提供4種方法，幫助民眾維持清晰的聲音，包含保持聲帶濕潤、做聲音練習、養成健康飲食習慣、適度休息與保養。

1. 保持聲帶濕潤

此外，咖啡與酒精容易加速水分流失，應適量減少飲用。冬季時，室內暖氣可能造成空氣乾燥，他建議使用加濕器增加環境濕度，減少對聲帶的刺激。同時，吸菸會導致聲帶黏膜慢性發炎，影響聲音品質，應盡量避免。

2. 做聲音練習

輕聲哼唱「嗯～」或模仿貓的呼嚕聲，有助於聲帶放鬆與拉伸，每天練習5分鐘可提升聲音的穩定性。此外，透過腹式呼吸增強氣息支持，例如平躺時吸氣讓腹部鼓起，呼氣時慢慢收緊腹部，可改善聲音無力的情況。他也提醒，避免大聲喊叫或過度用嗓，使用輕柔的語氣說話，讓聲帶獲得適當休息。

3. 養成健康飲食習慣

聲帶組織修復與抗氧化可透過維生素A、C、E攝取來強化，例如胡蘿蔔、橘子、菠菜等富含維生素的食物。此外，膠原蛋白不僅對肌膚有益，也能維持聲帶彈性，建議適量食用魚皮、雞湯等含膠原蛋白的食物。他提醒，過冷或過熱的飲品可能刺激聲帶，建議選擇常溫開水，或適量飲用蜂蜜檸檬水與溫熱的菊花茶來潤滑喉嚨。

4. 適度休息與保養

長時間說話或大聲唱歌可能使聲帶疲勞，適當休息有助於恢復聲帶活力。胡皓淳建議，說話時保持放鬆，以自然的音量與音調發聲，避免喉部肌肉過度緊張。此外，肩頸部緊繃可能影響聲音表現，透過適度按摩或瑜伽，可緩解壓力、維持良好發聲狀態。

胡皓淳提醒，聲帶保養並非年長者專屬，無論年齡大小，都應留意日常發聲習慣，維持健康的聲音品質。

胡皓淳表示，水分充足有助於維持喉嚨黏膜濕潤，建議每天攝取至少8杯水，避免聲帶乾燥；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳表示，水分充足有助於維持喉嚨黏膜濕潤，建議每天攝取至少8杯水，避免聲帶乾燥；圖為情境照。（圖取自freepik）

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