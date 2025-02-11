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健康網》健檢報告看不懂？ 醫：8關鍵數值查泌尿健康

2025/02/11 20:49

高銘鴻指出，尿液常規檢查（Urinalysis）是體檢中最常見的泌尿系統檢測方式。透過分析尿液的顏色、透明度及化學成分，可初步判斷泌尿系統是否正常；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻指出，尿液常規檢查（Urinalysis）是體檢中最常見的泌尿系統檢測方式。透過分析尿液的顏色、透明度及化學成分，可初步判斷泌尿系統是否正常；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕體檢報告上的專業數據往往讓人霧裡看花。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文解析尿液常規檢查、腎功能血液檢查、前列腺檢查，幫助民眾快速掌握泌尿科體檢8項重點指標，包含尿糖、尿蛋白、尿紅血球、尿白血球；血清肌酸酐、尿素氮、腎小球過濾率；攝護腺特異性抗原，及早發現潛在健康問題。

尿液常規檢查 掌握泌尿系統健康

尿液常規檢查（Urinalysis）是體檢中最常見的泌尿系統檢測方式。透過分析尿液的顏色、透明度及化學成分，可初步判斷泌尿系統是否正常。尿蛋白（Proteinuria）應為陰性，若出現蛋白尿，可能與腎臟功能異常或高血壓有關。尿糖（Glucosuria）則可能與糖尿病相關，建議進一步檢查血糖數據。此外，若尿液中紅血球（Hematuria）過多，可能是泌尿道感染、結石或腫瘤的信號；白血球（Pyuria）增加則通常代表泌尿道感染或發炎。

高銘鴻說，腎臟為人體重要的代謝器官，體檢報告中常見的腎功能指標包括：血清肌酸酐、尿素氮、腎小球過濾率；示意圖。（圖取自shutterstock）

高銘鴻說，腎臟為人體重要的代謝器官，體檢報告中常見的腎功能指標包括：血清肌酸酐、尿素氮、腎小球過濾率；示意圖。（圖取自shutterstock）

血液檢查中的腎功能指標

腎臟為人體重要的代謝器官，體檢報告中常見的腎功能指標包括：

●血清肌酸酐（Creatinine, Cr）：正常值約為0.5–1.2 mg/dL（依性別與年齡有所不同），若數值過高，可能代表腎功能受損。建議控制蛋白質攝取並尋求專業醫療建議。

●尿素氮（Blood Urea Nitrogen, BUN）：正常值約7–20 mg/dL，數值過高可能與脫水或腎功能下降有關。

●腎小球過濾率（GFR）：正常值應大於90 mL/min/1.73m²，若低於此範圍，可能有慢性腎臟疾病風險。

攝護腺特異性抗原（PSA）

攝護腺特異性抗原（PSA）檢測是男性健康檢查的重要指標，正常範圍為0–4 ng/mL。若數值超標，可能與攝護腺肥大、發炎或前列腺癌相關，但不代表一定罹癌，建議進一步接受攝護腺超音波檢查以確保健康。

高銘鴻提醒，健康檢查數據雖然專業，但透過正確解讀，能幫助民眾提早發現潛在健康問題。他建議民眾定期進行健康檢查，並在數值異常時諮詢專業醫師，及早調整生活習慣或接受進一步檢查，以確保身體健康。

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