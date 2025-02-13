健康網》微整形有黃金比例？ 醫：鼻子傾斜30度最精緻

吳易儒指出，鼻子的長度應約為臉長的1/3，鼻尖與鼻根的角度約30度，才能顯得精緻立體；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫美技術的進步，微整形已成為許多人追求美麗的重要方式。新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文，探討微整形與「黃金比例」的關係，並提醒民眾，黃金比例雖然是美學的參考標準，但並非唯一的審美依據。

黃金比例與臉部美學

黃金比例約為1:1.618，被認為是自然界「美學密碼」，廣泛應用於建築、藝術與人體工學等領域。在臉部美學上，醫師經常參考此比例，打造更和諧的五官比例。臉部的「三庭五眼」理論認為，上庭（髮際線至眉毛）、中庭（眉毛至鼻尖）及下庭（鼻尖至下巴）的長度應盡量相等，以達到均衡美感。

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此外，嘴唇的理想比例為上唇與下唇的厚度為1:1.6，以呈現豐盈自然的效果。而鼻子的長度應約為臉長的1/3，鼻尖與鼻根的角度約30度，才能顯得精緻立體。

吳易儒分享，肉毒桿菌素注射可用來縮小咬肌，使臉型更接近「瓜子臉」；圖為情境照。（圖取自freepik）

達成黃金比例的方法

吳易儒指出，透過微整形技術，可以有效改善臉部比例，使五官更加協調，主要方法包括：

1. 注射填充劑（玻尿酸、膠原蛋白增生劑）：適用於鼻樑塑形、豐唇及改善下巴輪廓，可讓臉部線條更柔和、立體。

2. 肉毒桿菌素注射：可用來縮小咬肌，使臉型更接近「瓜子臉」，也能改善皺紋，使表情更顯年輕。

3. 埋線拉提：屬於輕微侵入性的療法，能提拉鬆弛肌膚，恢復臉部緊緻度，使五官比例更加和諧。

美的標準應因人而異

儘管黃金比例在醫美界廣受關注，吳易儒強調，每個人的臉部特徵與骨骼結構不同，不必過度追求統一的審美標準。他舉例，許多知名影星都擁有獨特的五官特色，而非完全符合黃金比例，因此，微整形的目標應是放大個人優勢，而非盲目追求某種固定標準。

「美麗應該是多元且具個人特色的，每個人都有適合自己的獨特比例。」吳易儒表示，民眾在考慮進行微整形時，應與專業醫師充分溝通，依個人條件調整，才能達到最理想的效果。

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