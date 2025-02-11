健康網》產後恢復身材5訣竅 醫：營養與骨盆修復是關鍵

張瑜芹提醒，產後建議多攝取富含蛋白質的食物，如雞肉、魚類、豆腐，搭配全穀類、蔬菜與水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性在產後最關心的問題之一，就是如何恢復身材。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，透過均衡飲食、適度運動、骨盆修復、良好作息及合理目標設定，才能健康找回理想體態。

均衡飲食避免極端節食

張瑜芹表示，產後修復需要充足的營養，極端節食恐影響身體機能與乳汁分泌，因此建議多攝取富含蛋白質的食物，如雞肉、魚類、豆腐，搭配全穀類、蔬菜與水果，以補充足夠的纖維與維生素。她也強調，母乳哺育可幫助身體自然消耗熱量，是產後減重的有效方式之一。

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適度運動 從低強度開始

在運動方面，張瑜芹提醒，產後身體需要時間適應，不宜急於進行高強度訓練，如馬拉松或重訓，而應從低強度運動開始，如散步、產後瑜伽或普拉提。這些運動不僅能幫助燃燒卡路里，也有助於改善產後常見的肌肉鬆弛問題。隨著身體逐漸恢復，可逐步加入快走或游泳等運動，以提升新陳代謝並塑形。

骨盆修復不可忽視

懷孕與分娩過程可能導致骨盆鬆弛甚至變形，進而影響身材恢復。建議產後媽媽可透過凱格爾運動或使用骨盆帶來穩定骨盆位置，幫助小腹恢復平坦，減少腰部與骨盆的壓力。

張瑜芹說，建議產後媽媽可透過凱格爾運動來穩定骨盆，幫助小腹恢復平坦；圖為情境照。（圖取自freepik）

充足睡眠與情緒管理

許多媽媽因照顧新生兒而導致作息紊亂，睡眠不足可能影響荷爾蒙分泌與新陳代謝，進而影響減重效果。張瑜芹建議，可利用寶寶睡覺的時間補眠，或請家人協助照顧，以確保足夠休息。此外，產後媽媽的心理壓力亦不可忽視，適時透過音樂、閱讀或泡茶放鬆，有助於穩定情緒並提升減重成效。

設定合理目標 避免急於求成

張瑜芹提醒，產後瘦身應循序漸進，切勿訂下短期內減重過多的極端目標，例如「一個月瘦10公斤」，這可能對身體造成負擔。建議每週設定小目標，例如減少高糖食品攝取或增加一次運動頻率，透過長期的努力，才能達到理想的減重效果。她強調，產後恢復身材是一場持久戰，應保持耐心並持之以恆，才能健康、安全地重回理想體態。

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