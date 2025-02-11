自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5道家常料理抗流感 干貝香菇雞湯、虱目魚肚粥上榜

2025/02/11 19:01

干貝香菇雞湯，日曬後的乾香菇富含維生素D、可以調節免疫，而且菇類和干貝風味鮮美，不加調味料就非常美味。（圖擷取自孫語霙臉書）

干貝香菇雞湯，日曬後的乾香菇富含維生素D、可以調節免疫，而且菇類和干貝風味鮮美，不加調味料就非常美味。（圖擷取自孫語霙臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近為流感高峰期，人心惶惶，甚至引發疫苗搶打潮。營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文指出，疫苗雖然是預防疾病的最佳選擇，但在尚未施打、施打後想強化保護力時，正確飲食仍然至關重要。推薦5道料理提升免疫力，包含干貝香菇雞湯、虱目魚肚精力粥、彩色甜椒炒蝦仁、番茄蔬菜海鮮湯、薑汁桂圓鮮奶茶。

●干貝香菇雞湯：如果經常感冒，菇類可以多加幾種，日曬後的乾香菇富含維生素D、可以調節免疫；鴻禧菇含豐富胺基酸可以幫助製造抗體；袖珍菇含多醣體可以強化保護力，可以選2到3種添加，讓營養素更多元，重點是，菇類和干貝風味鮮美，不加調味料就非常美味。

●虱目魚肚精力粥：幫助感冒快快好，熬粥的湯底可用「生薑＋蔥白＋蛤蜊」，這是是精力湯鐵三角，能夠殺死細菌病毒；另外，虱目魚肉質細緻，優質蛋白質非常好消化，可以快速修復收損的身體組織。

虱目魚肚精力粥。熬粥湯底可用「生薑＋蔥白＋蛤蜊」精力湯鐵三角，能夠殺死細菌病毒；另外，虱目魚肉質細緻，優質蛋白質非常好消化，可以快速修復收損的身體組織。（圖擷取自孫語霙臉書）

虱目魚肚精力粥。熬粥湯底可用「生薑＋蔥白＋蛤蜊」精力湯鐵三角，能夠殺死細菌病毒；另外，虱目魚肉質細緻，優質蛋白質非常好消化，可以快速修復收損的身體組織。（圖擷取自孫語霙臉書）

●彩色甜椒炒蝦仁：各種顏色的蔬菜含有不同種類的植化素，所以蔬菜盡量「五顏六色」讓多元營養素相輔相成會更好。尤其彩色甜椒維生素C含量極高，以12歲以上每人1天所需維生素C為100mg為例，每天攝取大約1顆拳頭大小的甜椒幾乎就能輕鬆達標，絕對是提升免疫力的優秀食材。如果小孩怕青椒味，可以把它跟甜甜的櫛瓜、蝦仁一起炒，達到「魚目混珠」效果。

彩色甜椒炒蝦仁。蔬菜盡量「五顏六色」讓多元營養素相輔相成會更好。尤其彩色甜椒維生素C含量極高，絕對是提升免疫力的優秀食材。（圖擷取自孫語霙臉書）

彩色甜椒炒蝦仁。蔬菜盡量「五顏六色」讓多元營養素相輔相成會更好。尤其彩色甜椒維生素C含量極高，絕對是提升免疫力的優秀食材。（圖擷取自孫語霙臉書）

●番茄蔬菜海鮮湯：沒時間熬湯、不知道煮什麼料理就喝這款「番茄蔬菜海鮮湯」。大番茄含有茄紅素，有抗氧化、提升免疫力的效果，能夠消除生活中會接觸到的空污、二手菸、酒精、油炸物，減少人體自由基產生，進而延緩老化、發炎反應及肥胖。而且大番茄及金針菇飽足感極佳，這道湯品也很適合年後減脂。

番茄蔬菜海鮮湯。大番茄含有茄紅素，有助延緩老化、發炎反應及肥胖。而且大番茄及金針菇飽足感極佳，有助年後減脂。（圖擷取自孫語霙臉書）

番茄蔬菜海鮮湯。大番茄含有茄紅素，有助延緩老化、發炎反應及肥胖。而且大番茄及金針菇飽足感極佳，有助年後減脂。（圖擷取自孫語霙臉書）

●薑汁桂圓鮮奶茶：老薑中的「薑辣素」含量高，味道最嗆、口感辛辣，但能夠讓身體溫度快速提升，提升血液循環，讓手腳不冰冷。孫語霙補充，因為老薑真的很辣，為了平衡薑的辣味，她會加入紅棗、桂圓來製造天然甜味、加入鮮奶可以讓口感絲滑，這樣一杯香醇濃郁、微甜味的薑汁桂圓鮮奶茶就完成。

薑汁桂圓鮮奶茶。加入紅棗、桂圓製造天然甜味，並加入老薑，當中「薑辣素」含量高，能夠讓身體溫度快速提升，提升血液循環，讓手腳不冰冷。（圖擷取自孫語霙臉書）

薑汁桂圓鮮奶茶。加入紅棗、桂圓製造天然甜味，並加入老薑，當中「薑辣素」含量高，能夠讓身體溫度快速提升，提升血液循環，讓手腳不冰冷。（圖擷取自孫語霙臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中