健康網》5道家常料理抗流感 干貝香菇雞湯、虱目魚肚粥上榜

干貝香菇雞湯，日曬後的乾香菇富含維生素D、可以調節免疫，而且菇類和干貝風味鮮美，不加調味料就非常美味。（圖擷取自孫語霙臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近為流感高峰期，人心惶惶，甚至引發疫苗搶打潮。營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文指出，疫苗雖然是預防疾病的最佳選擇，但在尚未施打、施打後想強化保護力時，正確飲食仍然至關重要。推薦5道料理提升免疫力，包含干貝香菇雞湯、虱目魚肚精力粥、彩色甜椒炒蝦仁、番茄蔬菜海鮮湯、薑汁桂圓鮮奶茶。

●干貝香菇雞湯：如果經常感冒，菇類可以多加幾種，日曬後的乾香菇富含維生素D、可以調節免疫；鴻禧菇含豐富胺基酸可以幫助製造抗體；袖珍菇含多醣體可以強化保護力，可以選2到3種添加，讓營養素更多元，重點是，菇類和干貝風味鮮美，不加調味料就非常美味。

請繼續往下閱讀...

●虱目魚肚精力粥：幫助感冒快快好，熬粥的湯底可用「生薑＋蔥白＋蛤蜊」，這是是精力湯鐵三角，能夠殺死細菌病毒；另外，虱目魚肉質細緻，優質蛋白質非常好消化，可以快速修復收損的身體組織。

虱目魚肚精力粥。熬粥湯底可用「生薑＋蔥白＋蛤蜊」精力湯鐵三角，能夠殺死細菌病毒；另外，虱目魚肉質細緻，優質蛋白質非常好消化，可以快速修復收損的身體組織。（圖擷取自孫語霙臉書）

●彩色甜椒炒蝦仁：各種顏色的蔬菜含有不同種類的植化素，所以蔬菜盡量「五顏六色」讓多元營養素相輔相成會更好。尤其彩色甜椒維生素C含量極高，以12歲以上每人1天所需維生素C為100mg為例，每天攝取大約1顆拳頭大小的甜椒幾乎就能輕鬆達標，絕對是提升免疫力的優秀食材。如果小孩怕青椒味，可以把它跟甜甜的櫛瓜、蝦仁一起炒，達到「魚目混珠」效果。

彩色甜椒炒蝦仁。蔬菜盡量「五顏六色」讓多元營養素相輔相成會更好。尤其彩色甜椒維生素C含量極高，絕對是提升免疫力的優秀食材。（圖擷取自孫語霙臉書）

●番茄蔬菜海鮮湯：沒時間熬湯、不知道煮什麼料理就喝這款「番茄蔬菜海鮮湯」。大番茄含有茄紅素，有抗氧化、提升免疫力的效果，能夠消除生活中會接觸到的空污、二手菸、酒精、油炸物，減少人體自由基產生，進而延緩老化、發炎反應及肥胖。而且大番茄及金針菇飽足感極佳，這道湯品也很適合年後減脂。

番茄蔬菜海鮮湯。大番茄含有茄紅素，有助延緩老化、發炎反應及肥胖。而且大番茄及金針菇飽足感極佳，有助年後減脂。（圖擷取自孫語霙臉書）

●薑汁桂圓鮮奶茶：老薑中的「薑辣素」含量高，味道最嗆、口感辛辣，但能夠讓身體溫度快速提升，提升血液循環，讓手腳不冰冷。孫語霙補充，因為老薑真的很辣，為了平衡薑的辣味，她會加入紅棗、桂圓來製造天然甜味、加入鮮奶可以讓口感絲滑，這樣一杯香醇濃郁、微甜味的薑汁桂圓鮮奶茶就完成。

薑汁桂圓鮮奶茶。加入紅棗、桂圓製造天然甜味，並加入老薑，當中「薑辣素」含量高，能夠讓身體溫度快速提升，提升血液循環，讓手腳不冰冷。（圖擷取自孫語霙臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法