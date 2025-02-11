健康網》豌豆分3款！ 農業部解密便當「三色豆」是它

農業部解答，便當常見的三色豆為「青豆仁」，屬於嫩豆用品種；示意圖。（圖取自FreepiK）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在大家的童年記憶中，吃團膳、便當中總能出現「三色豆」的身影，究竟那顆神秘的綠色豆子是什麼豆呢？農業部在臉書專頁解答，豌豆品種有3種，分別為嫩莢用品種、甜豆用品種及嫩豆用品種，3者外型、口感及用途大有不同，而便當常見的三色豆為「青豆仁」，屬於嫩豆用品種，豆莢無法使用，豆仁加工後口感乾澀，常製成罐頭或冷凍加工。

豌豆分3種 甜豌豆甜度高適合生吃

農業部分享，豌豆屬於一年生草本蔬菜作物，適合在冷涼乾燥的氣候下生長，最適合的生長溫度為15-20℃，因為不耐高溫，主要產季集中在每年的12月至隔年的3月。主要可分為3大種類：

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●嫩莢用品種—俗稱荷蘭豆：豆莢扁薄、豆仁較小。在豆仁尚未鼓起時採收，莢質柔嫩、滋味甘美，常透過鮮菜或冷凍加工食用。

●甜豆用品種—俗稱甜豌豆：豆莢肥圓飽滿、纖維少，可連同豆仁同時食用，莢質輕甜脆嫩，甜度高，適合生吃、炒食或冷凍加工。

●嫩豆用品種—俗稱熟豆、美國豆：豆莢飽滿，莢帶有硬膜且粗硬，因此無法食用。豆仁豐肥、鮮嫩且翠綠，加工後口感乾澀，常製成罐頭或冷凍加工。

農業部表示，豌豆種類分3種。（圖取自農業部臉書專頁）

「三色豆」屬嫩豆用豌豆 豆莢無法吃

農業部提及，三色豆中的神秘綠色豆豆是「青豆仁」，長橢圓形的小豆子，屬於嫩豆用豌豆的一部份，此種豌豆莢則富含纖維，有一層薄薄的硬膜，粗硬無法食用。

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