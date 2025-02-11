7旬婦跌倒手腕橈骨粉碎骨折 多角度互鎖骨板穩固定

郭綜合醫院骨科主任吳國禎醫師指對手腕橈骨粉碎性骨折，多角度互鎖式骨板有更好的治療固定效果。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕2025年起台灣步入超高齡社會，平均每5人有1人是65歲以上老年人，有些老人走路、行動不慎跌倒時，手常撐地導致手腕處橈骨粉碎性骨折。1名70歲婦人因此到醫院就醫，骨科醫師指傳統健保骨板難固定，傷者做新式的自費多角度互鎖式骨板，固定效果穩又好。

郭綜合醫院骨科主任吳國禎醫師指出，30年前全世界邁入高齡社會，骨科開始面臨骨質疏鬆與骨折複雜化問題。傳統健保給付的下壓式骨板（非互鎖式），主要依靠螺釘下壓力量造成骨板與骨頭摩擦力增加，以達到固定骨折的穩定度。

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但這可能引發下列2個問題：

1.下壓力量增加，使得骨頭血液循環不好、影響生長，使骨折癒合變慢、甚至不癒合；

2.骨質疏鬆使螺釘無法鎖緊、下壓力量不足，造成骨板與骨頭摩擦力降低，骨板固定力不足，容易鬆脫。之後國際醫材研發出席捲世界骨折治療的互鎖式骨板。

吳國禎表示，互鎖式骨板上的固定孔有螺紋，固定骨板螺絲的螺帽也有螺紋，當2者互鎖時，形成類似一體成形的結構，增強結構穩定性，提高骨折固定力。15年前台灣也邁入高齡社會，骨鬆人口逐年增加、加上交通惡化，骨科醫師也面臨骨折複雜化問題。互鎖式骨板穩定結構來自於螺絲釘與骨板須垂直互鎖，如角度有偏差會影響固定力；遇到粉碎性骨折要固定時，常遇到碎骨鎖不到或如螺釘可稍微偏一點角度即可固定的更好狀況，第2代互鎖式骨板應運而生。

七旬婦人摔倒手腕橈骨粉碎性骨折，骨科醫師以多角度互鎖式骨板（圖右方）治療固定。（郭綜合醫院提供）

第2代互鎖式骨板 各方面皆優於傳統

第2代互鎖式骨板又稱「多角度互鎖式骨板」，多角互鎖骨板鎖孔允許螺釘有15度的自由度改向，能獲得良好一體成型的優良固定效果。據2022年6月歐洲國際骨科外傷醫學會廣泛研究證明，對於橈骨骨折使用新多角度互鎖式骨板優於傳統互鎖式骨板，無論在癒合後X光角度與手腕功能、手術時間、使用輔助鋼釘固定碎骨，都優於傳統互鎖式骨板。

吳國禎說，郭醫已在2024年引進多角度互鎖式骨板，迄今已治療48例手腕橈骨粉碎性骨折，成效都比以往更好。他同時提醒一般長輩平日要多注意避免骨質疏鬆與跌倒意外的發生。

多角度互鎖式骨板（圖右方）無論在癒合後X光角度與手腕功能、手術時間、使用輔助鋼釘固定碎骨等，都優於傳統互鎖式骨板。（郭綜合醫院提供）

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