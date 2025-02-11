今年首例腸病毒重症 女嬰併發敗血症、腦炎

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病情形。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（11日）公布今年首例腸病毒重症，為南部1個多月女嬰，出現嗜睡、活動力下降及餵食困難等情形，目前持續住院治療中，提醒本週各級學校開學，學童間密切互動將增加疫情傳播風險，需持續提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女嬰有早產情形，1月31日出現嗜睡、活動力下降及餵食困難等情形，2月3日有低體溫情形，2月4日因出現呼吸急促、血氧下降及心搏過慢，到急診就醫發現，在腦脊髓液中檢出腸病毒，因此醫師研判是腸病毒併發新生兒敗血症與腦炎，收治於加護病房治療。後續症狀改善，轉至中重度病房治療與觀察中，迄今住院1週；經檢驗確認感染伊科病毒11型。

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林詠青指出，新生兒感染腸病毒，型別多與社區中流行的克沙奇A型不同，而是以克沙奇B型或伊科病毒為主。此外，新生兒臨床症狀可能出現發燒、活動力與食慾下降、紅疹、腹瀉、嘔吐，嚴重甚至會有凝血功能異常、心肌炎、肝炎、腦炎或是新生兒敗血症等。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計1例腸病毒重症，與2021年至2024年同期病例相當；另2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例，呼籲民眾留意幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署疫情中心主任郭宏偉也指出，近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，但社區仍持續具其他腸病毒型別活動；本週各級學校開學，學童間密切互動將增加疫情傳播風險，需持續提高警覺。

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