溫差大！ 彰縣32小時內81人急診、4人OHCA

彰化縣32小時內突暴增81人急病救護，4人OHCA，醫護人仰馬翻。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天半夜到今天清晨彰化地區氣溫仍相當低，但白天過後氣溫明顯回升，由於溫差過大，彰化縣在短短32小時內有81人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有4名長輩送醫搶救無呼吸心跳，由於這幾天晚間與清晨氣溫仍將相當低，且恐會降雨，醫師呼籲長輩要特別注意保暖。

彰化縣消防局統計，昨（10）日凌晨零點到今（11）日早上8點，短短32小時內，全縣就暴增81件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，高於70人的平均值，救護人員疲於奔命，其中有4名長輩心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這4人當中，年紀最大的是鹿港鎮87歲婦人，年紀最輕的為線西鄉74歲女性。

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消防局強調，這4件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

彰化縣32小時內有81人急病救護，高於平均值的70人。（資料照）

儘管無法確認這81人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這幾天氣溫都相當低，尤其星期三起恐會降雨，溫差將相當大，尤其是凌晨到清晨的這段時間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延。

建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

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