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春節期間患者暴增 癲癇、腹痛水里急診救護站即時救援

2025/02/11 15:26

水里急診救護站醫護人員施以抗癲癇藥物，穩定癲癇患者病情，轉送至南基醫院治療，成功救回患者。（彰基提供）

水里急診救護站醫護人員施以抗癲癇藥物，穩定癲癇患者病情，轉送至南基醫院治療，成功救回患者。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕春節期間南投縣水里急診救護站病患數量，較往年激增5倍，1名病患因癲癇發作失去意識，救護站施以抗癲癇藥物，成功穩定病情；另名病患因腹部劇烈疼痛求診，透過鼻胃管順利引流出500ml的空氣及胃內消化液，腹痛明顯改善，救護站在關鍵時刻應對突發的重症急救，成為當地不可或缺的醫療支援站。

水里急診救護站的設立，最初是在提供周邊地區的急救醫療服務，避免居民與遊客因醫療資源匱乏而須長途奔波至遠方醫院。隨著服務逐步深入，水里急診救護站不僅具備基本急診功能，還能處理感冒、腸胃炎、一般外傷縫合等基本醫療需求，並在關鍵時刻應對突發的重症急救。

醫護人員透過鼻胃管順利引流出500ml空氣及胃內消化液，患者腹脹與腹痛明顯改善。（彰基提供）

醫護人員透過鼻胃管順利引流出500ml空氣及胃內消化液，患者腹脹與腹痛明顯改善。（彰基提供）

水里急診救護站的設立，是南投縣政府、南投縣衛生局、南投基督教醫院及彰基總院長陳穆寬共同努力的成果，並獲衛福部及中區健保署大力支持，於2023年3月啟用。這座急診救護站的成立，標誌著南投縣在偏鄉緊急醫療救護上邁出重大一步，使得偏遠地區的居民能夠在關鍵時刻獲得即時醫療照護，減少因地理位置偏遠而造成的延誤風險。

彰基體系發言人暨南基院長張尚文表示，南投水里急診救護站，這次春節期間整個就醫的情況比往年暴增5倍；不過，在彰基總院及南基全力協助下，藥物及設備不虞匱乏，自從有水里急診救護站的設立之後，對於當地的偏鄉醫療起到了一定的作用，希望今後能夠和彰基及在地民眾做成緊密的結合，造福在地民眾的醫療需求。

張尚文醫師表示，春節期間就醫情況比往年暴增5倍，不過在彰基總院及南基全力協助下，藥物及設備不虞匱乏。（彰基提供）

張尚文醫師表示，春節期間就醫情況比往年暴增5倍，不過在彰基總院及南基全力協助下，藥物及設備不虞匱乏。（彰基提供）

水里急診救護站不僅具備基本急診功能，還能處理感冒、腸胃炎、一般外傷縫合等基本醫療需求。（彰基提供）

水里急診救護站不僅具備基本急診功能，還能處理感冒、腸胃炎、一般外傷縫合等基本醫療需求。（彰基提供）

水里急診救護站精進服務品質，深化與社區的合作，為偏鄉居民與旅客提供更完善的醫療保障。（彰基提供）

水里急診救護站精進服務品質，深化與社區的合作，為偏鄉居民與旅客提供更完善的醫療保障。（彰基提供）

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