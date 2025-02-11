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健康 > 傷病癌症 > 外傷

宜蘭縣消防局OHCA急救成功率30.7％ 歷年新高！

2025/02/11 14:35

宜蘭縣消防局去（2024）年下半年急救成功率30.7％，較前年同期29.5％上升1.2個百分點，成功救回11人重獲新生，創歷年新高。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣消防局去（2024）年下半年急救成功率30.7％，較前年同期29.5％上升1.2個百分點，成功救回11人重獲新生，創歷年新高。（宜蘭縣消防局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局去（2024）年下半年急救成功率30.7％，較前年同期29.5％上升1.2個百分點，成功救回11人重獲新生，代理縣長林茂盛今（11）日頒獎表揚28人次消防救護有功人員，感謝精進救護急救品質，再創搶救OHCA患者（到院前心肺功能停止）的歷年新高。

宜蘭縣消防局統計，去年下半年執行到院前OHCA患者送醫計215人，經急救2小時內，恢復生命徵象者有66人，其中11人康復出院，針對成功救護人員，代理縣長林茂盛今天在縣務會議頒獎表揚。

林茂盛說，感謝消防員的傑出表現，11人康復出院，代表著11個家庭因消防精準急救而得以完整，緊急救護服務的完善，是消防救護實力的提升，更是宜蘭縣民生命健康的最佳保障。

受獎人之一的羅東分隊消防員蔡志嘉說，去年7月接獲羅東夜市有名24歲年輕攤商暈倒，到場後緊急展開救護，所幸經電擊2次恢復心律功能，並在醫院治療6天後康復出院，看到能為患者爭取寶貴時間，成功搶救生命，備感欣慰。

宜蘭縣消防局表示，除消防員救護急救技術的精進，也感謝各界捐贈相關器材，去年除受贈各式救護耗材外，亦受贈4台可攜帶式心臟電擊器暨生理監視器及2台自動甦醒器，嘉惠所有民眾。

另外，消防局也在礁溪、宜蘭、員山、羅東、五結、三星、冬山、蘇澳及南澳等9個消防分隊設置「CPR+AED學習站」，去年共辦理113場次宣導，吸引5,449人參與，並鼓勵縣民踴躍預約諮詢，強化第一時間對OHCA患者的處置，提高康復出院成功率。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）頒獎表揚28人次消防救護有功人員，感謝精進救護急救品質，再創搶救OHCA患者（到院前心肺功能停止）成功率的歷年新高。 （宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）頒獎表揚28人次消防救護有功人員，感謝精進救護急救品質，再創搶救OHCA患者（到院前心肺功能停止）成功率的歷年新高。 （宜蘭縣消防局提供）

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