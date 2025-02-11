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流感高峰！開學首日 新北3480人請病假佔比1％

2025/02/11 14:07
流感高峰！開學首日 新北3480人請病假佔比1％

國高中小學生開學，時值流感疫情高峰期，新北市教育局統計，今有3480人請病假，原因眾多，也無統計流感請假人數，已督促各校落實防疫整備；洗手示意圖。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕國高中小學生今天（11日）開學，時值流感疫情高峰期，新北市教育局統計，今天有3480人請病假，原因眾多，也無統計流感（非屬法定傳染病）請假人數，已督促各校落實防疫整備、完成校園環境消毒、備妥防疫物資，提醒學生養成良好衛生習慣包含勤洗手，以及儘早完成流感疫苗接種。

新北市高中、國中、國小學生約36萬餘人，教育局表示，今有3480人請病假，佔比0.96%，原因眾多，但因流感非屬法定傳染病（根據衛生福利部疾病管制署官網所示，「流感併發重症」入列第四類法定傳染病），故無特別統計感染流感學生數量，與往年同期相比，並未特別突出，不過仍會持續宣導落實「生病不上學」。

教育局指出，近期處於流感疫情高峰，已督促各校務必做好「健康校園防疫三部曲」的準備，具體因應措施包括落實防疫整備，完成校園環境消毒、備妥防疫物資如口罩和洗手液、以及強化學校人員應變及防疫機制。

其次是實踐健康生活，提醒學生應養成良好衛生習慣包含勤洗手、戴口罩、落實生病不上學、環境通風等配套措施；強化身體保護，鼓勵尚未接種流感疫苗的師生，儘早完成接種，提高個人防護力，減少感染風險，同時有助形成群體免疫，保護整體校園社群的健康。

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