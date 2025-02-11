開學日遇流感高峰！ 嘉市9名學生請病假

流感值高峰期，今天開學日嘉市有9位國中小學生因流感請病假未到校。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今（11）日是國中小開學日，由於流感正處於高峰期，嘉義市政府教育處統計，截止今天中午各校回報流感學生共計9人請假未到校，教育處提醒各校加強環境清消，防範校園群聚事件發生。

市府教育處表示，因應疫情升溫，2月8日開學前透過公文函請各校防範開學後校園發生傳染病傳播或群聚事件，應加強環境清消、衛教宣導如勤洗手、戴口罩、落實咳嗽禮節、避免觸摸眼鼻口及遵守「生病不上班、不上課」原則等，並落實追蹤及通報，防範校園群聚事件發生。

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今天上午，市府教育處長郭添財也到志航國小關心開學情況，教育處聘任的外籍英語教師則在開學始業式，透過互動的教學，教導學童蛇年與生肖的英語單字，過程寓教於樂。

郭添財說，市府獲議會支持，每年編列4000萬預算全面補助國中小教科書費用，給孩子與家長最暖心的開學禮物；因應行政院自113學年度第2學期起停辦「學校採用國產可溯源乳品專案計畫」，為確保學童鈣質及營養攝取充足，嘉市編列預算補助公立國中小及幼兒園採購鮮奶，提供各校學童每週2次飲用鮮奶，最快將自2月底開始配送各校。

嘉市府教育處長郭添財（左二）今天開學日到志航國小關心開學情況。（嘉市政府提供）

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