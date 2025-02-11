50歲老師不正常出血一年 竟罹患子宮內膜癌

婦產科主治醫師徐靖徐靖提醒，子宮內膜癌的典型症狀為不正常陰道出血，特別是在更年期前後的女性出現。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕一名50歲女老師突然發現自己月經週期不規律，不正常出血長達一年，朋友提醒下至恩主公醫院看診，經由子宮內膜切片檢查後竟確診子宮內膜癌，在婦產科主治醫師徐靖的建議下，選擇健保自費的達文西機器手臂手術，術後第2天出院，後續無須化療。

徐靖表示，不正常陰道出血是子宮內膜癌的典型症狀，更年期前後的女性若出現停經後再出血、月經週期紊亂、月經週期縮短或過長、陰道持續出血超過3個月等症狀，應盡早就醫。

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徐靖指出，肥胖和西化的飲食習慣是子宮內膜癌主要危險因子，肥胖病患的體內脂肪細胞含量較高，會分泌類似雌激素型態的荷爾蒙，刺激子宮內膜，導致增加罹癌風險，年齡也是危險因子之一，美國癌症研究所 （AICR） 研究指出，規律運動、維持健康飲食與維持適當體重，譨有效降低子宮內膜癌的風險。

恩主公醫院說明，有別於傳統癌症手術開刀傷口面積大，開刀需要住院一週，微創手術產生的傷口小，大幅減輕術後疼痛感，約2天即出院，尤其達文西機器手臂手術能協助醫師更精準切除腫瘤，去年起婦科達文西手術有數萬元健保補助，但金額依實際情況而定。

但並非所有癌症都適合微創手術，徐靖提醒，第三、四期的腫瘤患者，由於腫瘤已經擴散整個腹腔，微創手術可能造成腹腔內腫瘤擴散至其他尚未受影響的部位，進而加速病情惡化，建議癌症患者應經由專業醫師評估，再決定適合的治療或手術。

恩主公醫院醫師徐靖提醒，子宮內膜癌危險因子主要是肥胖和西化的飲食習慣。（恩主公醫院提供）

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