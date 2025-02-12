自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重卡關好氣餒 營養師：試試「欺騙餐」促代謝！

2025/02/12 12:01

營養師表示，減肥時透過控制飲食，來達到熱量赤字，但長期下來身體會認為熱量不夠了，需要儲存才能保命，而減少卡路里消耗，變得容易累積脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，減肥時透過控制飲食，來達到熱量赤字，但長期下來身體會認為熱量不夠了，需要儲存才能保命，而減少卡路里消耗，變得容易累積脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大魚大肉吃不停肥了一圈，因而開始執行減肥計畫，但卻發現初期體重下滑明顯，後期減重速度卻開始慢下來？營養師高敏敏表示，控制飲食助減重，但長期下來會讓身體以為熱量不夠，轉為以儲存為主，讓卡路里消耗速度變慢，累積脂肪，因此建議可透過「欺騙餐」提高熱量攝取，促進新陳代謝，減重更順利！

什麼是欺騙餐？高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發影片分享，這是從外國紅到亞洲的名詞，英文為「Cheat meal」，因此直翻為「欺騙的飲食」。大家都知道想要有效減肥，首先得控制飲食，來達到熱量赤字。但長期下來身體會認為熱量不夠了，需要儲存才能保命，因此轉為「待機戰爭食物短缺模式」，就如同手機快沒電時，會自動降低消耗，讓消耗卡路里速度變慢，也變得較容易累積脂肪。

營養師建議，減重遇到停滯期時，可盡量選擇天然的蛋白質和碳水化合物，例如：牛排、海鮮火鍋等，提高熱量攝取，以促進新陳代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師建議，減重遇到停滯期時，可盡量選擇天然的蛋白質和碳水化合物，例如：牛排、海鮮火鍋等，提高熱量攝取，以促進新陳代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

高敏敏進一步說明，欺騙餐就是為了提高熱量攝取，告訴身體補給來了，繼續燃燒熱量吧，使身體接收到「不需要繼續保存熱量」指令，而達到促進新陳代謝的效果。不過，她也強調，高熱量不代表空熱量，下為實施方式：

●提高熱量可以是增加營養食物的份量，或多吃一點健康零食，如：堅果、水果，絕不是猛吃速食、炸類。

●欺騙餐也不是熱量無上限，建議在減肥時吃的卡路里往上多加500大卡。

●盡量選擇天然的蛋白質和碳水化合物，例如：牛排、海鮮火鍋、壽司割烹等。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中