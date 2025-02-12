健康網》減重卡關好氣餒 營養師：試試「欺騙餐」促代謝！

營養師表示，減肥時透過控制飲食，來達到熱量赤字，但長期下來身體會認為熱量不夠了，需要儲存才能保命，而減少卡路里消耗，變得容易累積脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大魚大肉吃不停肥了一圈，因而開始執行減肥計畫，但卻發現初期體重下滑明顯，後期減重速度卻開始慢下來？營養師高敏敏表示，控制飲食助減重，但長期下來會讓身體以為熱量不夠，轉為以儲存為主，讓卡路里消耗速度變慢，累積脂肪，因此建議可透過「欺騙餐」提高熱量攝取，促進新陳代謝，減重更順利！

什麼是欺騙餐？高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發影片分享，這是從外國紅到亞洲的名詞，英文為「Cheat meal」，因此直翻為「欺騙的飲食」。大家都知道想要有效減肥，首先得控制飲食，來達到熱量赤字。但長期下來身體會認為熱量不夠了，需要儲存才能保命，因此轉為「待機戰爭食物短缺模式」，就如同手機快沒電時，會自動降低消耗，讓消耗卡路里速度變慢，也變得較容易累積脂肪。

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營養師建議，減重遇到停滯期時，可盡量選擇天然的蛋白質和碳水化合物，例如：牛排、海鮮火鍋等，提高熱量攝取，以促進新陳代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

高敏敏進一步說明，欺騙餐就是為了提高熱量攝取，告訴身體補給來了，繼續燃燒熱量吧，使身體接收到「不需要繼續保存熱量」指令，而達到促進新陳代謝的效果。不過，她也強調，高熱量不代表空熱量，下為實施方式：

●提高熱量可以是增加營養食物的份量，或多吃一點健康零食，如：堅果、水果，絕不是猛吃速食、炸類。

●欺騙餐也不是熱量無上限，建議在減肥時吃的卡路里往上多加500大卡。

●盡量選擇天然的蛋白質和碳水化合物，例如：牛排、海鮮火鍋、壽司割烹等。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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