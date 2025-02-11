腸病毒高峰預計3月到來 開學日嚴防傳染病群聚

高雄市長陳其邁今早到建國國小與小朋友一同洗手宣導防範腸病毒。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（11）日是國中小開學日，高雄市長陳其邁至前金區建國國小視察防疫情形，提醒目前除了是流感、諾羅病毒的流行高峰期外，3、4月將進入腸病毒高峰期，要勤加洗手防範。

陳其邁表示，現階段是流感的高峰期，高雄市國小流感疫苗接種率約75%，其中建國國小約76%，疫苗覆蓋率相對高，寒假期間怕有一些小朋友得到流感，因此學校必須落實相關防疫的措施。也提醒小朋友，在流感高峰期要注意個人的保護措施，如果有症狀應該在家休息，上課期間，有出現一些流感症狀，要立即戴上口罩，也要保持教室內的各項的通風。

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高雄市長陳其邁與小朋友一同示範洗手正確步驟。（記者許麗娟攝）

陳其邁說，現在也處於諾羅病毒流行的高峰期，主要是消化道的症狀為主，防治的方式與流感、腸病毒類似，腸病毒大概是在3、4月，天氣稍微暖和的時候，就是腸病毒流行的高峰期。去（2024）年全國腸病毒有12個重症，一般為D68型或腸病毒71型，這些都是會產生比較嚴重的症狀。

陳其邁表示，教育局及學校已於開學前全面完成校園腸病毒、登革熱及流感疫情防治整備工作，除請學校定期使用漂白水進行環境清潔，維持良好衛生習慣，注重手部衛生及衛生禮節，並確認校園環境整頓情形，包含備妥粗鹽、漂白水及環境用藥等物資外，也應落實洗手、清除積水容器、水溝定期投藥等例行性工作。

建國國小打擊樂團以精彩演奏歡迎市長陳其邁到訪。（記者許麗娟攝）

教育局長吳立森說，為確保開學後師生安心上學，已請學校第一週利用全校性集會、班級群組、跑馬燈、海報圖卡等多元管道宣導防疫整備工作。同時請學校掌握東南亞旅遊史及探親返台的師生名單，請其返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，停止上班上課，速就醫、驗快篩。

一旦發現師生有發燒、頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，或是有活力不佳、手腳無力、持續嘔度等疑似腸病毒症狀，請立即通報轄區衛生所及校安通報，以降低疫情擴散風險，共同營造校園安全衛生的學習環境，維護師生健康。

高雄市各校已在開學前夕做好清消作業。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁與小朋友一同示範洗手正確步驟。（記者許麗娟攝）

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