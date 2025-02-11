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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

開學日缺席！嘉義縣7學生流感請病假 學校加強防疫

2025/02/11 11:30

嘉義縣菁埔國小進行流感防疫宣導。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣菁埔國小進行流感防疫宣導。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今（11）天是國高中小113學年度第二學期開學日，最近為流感高峰期，嘉義縣初步統計全縣有7名學生因感染A型流感請假，縣府教育處與衛生局聯合宣導，提醒全縣學校加強校園清潔與流感等傳染病的預防措施，確保師生安全健康。

縣府教育處表示，已要求學校於開學前進行全面環境清潔與消毒，包括教室、廁所、樓梯扶手、飲水設備、遊樂設施等區域，檢查冷氣濾網、飲水機水質，並定期清潔維護。

目前是流感高峰期，縣府請學生、家長及學校共同配合做好預防措施，尚未接種流感疫苗的師生盡快完成接種，保護自己及他人；提醒學生勤洗手，養成戴口罩的習慣，是出現咳嗽、打噴嚏等症狀時應佩戴口罩並避免到人群密集場所；家長應每日為孩子量測體溫，若有發燒或疑似流感症狀，應主動告知學校，並讓孩子在家休息，避免傳染。

為提高師生及家長的健康意識，縣府設置多元管道宣導，如鼓勵學校將健康防護、流感預防等相關內容納入課程，透過生活教育提升學生自我保護意識；設計多種海報、簡訊與網路推廣內容，透過學校班群、家長會等管道宣傳，強化防疫觀念。

今天開學日，菁埔國小進行流感宣導，讓學生瞭解流感併發重症的嚴重性，松山國小進行友善校園、疾病防治宣導，請學生多洗手、戴口罩，預防疾病，大林國小、朴子國小等校也在始業式宣導防疫事項；水上國小校長許瑞陽打扮成財神爺在校門口迎接學生，與家長會合作發紅包，讓孩子在開學日歡喜上學；嘉義縣警察局各分局今天執行護童勤務，發送宣導品給學童，搭配自製的宣導立牌及標語，向學童及家長進行婦幼安全、交通安全宣導。

水上國小學生領到紅包，開心上學。（嘉義縣政府提供）

水上國小學生領到紅包，開心上學。（嘉義縣政府提供）

民雄鄉公所在開學前到校園進行消毒。（嘉義縣政府提供）

民雄鄉公所在開學前到校園進行消毒。（嘉義縣政府提供）

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