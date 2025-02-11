健康網》諾羅發威 腹瀉門診創新高 醫提3防疫重點：酒精沒用

台灣的諾羅病毒疫情升溫！腹瀉門急診人數激增；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了防流感、新冠外，也別輕忽諾羅病毒！疾管署指出，近日諾羅病毒株已轉變為GII.17型，與近年流行病毒株不同，多數國人缺乏抗體免疫力，腹瀉門急診人數激增；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議，平時做好個人衛生，於如廁後、進食前使用抗菌肥皂搓洗20秒，重點清潔指縫與甲溝，酒精消毒無效；不只如此，也應做好飲食安全、環境消毒，遠離病毒。

病毒疑基因變異 國人缺乏抗體免疫

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，台灣的諾羅病毒疫情升溫！疾管署也示警，春節腹瀉就診創近6年同期新高，從過去最常流行的GII.4轉變為GII.17，因已間隔8年未現蹤且出現基因重組變異，多數民眾缺乏抗體免疫力，恐引發多起群聚感染事件。尤其監測顯示，近期群聚感染多發生於餐飲場所、長照機構、家庭聚餐及未徹底加熱海鮮。

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感染諾羅之臨床特徵為何？黃軒說明，諾羅潛伏期為10-50小時，平均24小時，其典型症狀為水瀉（每日4-8次水樣便）、噴射狀嘔吐（兒童尤為明顯）、低度發燒（37.5-38.5°C）、腹部絞痛伴隨肌肉痠痛，嚴重時，恐使5歲以下幼兒因嘔吐，導致代謝性酸中毒；或是使老年人脫水風險高，需監測尿量與電解質平衡。因此疾管署也呼籲，出現持續嘔吐超過12小時、血便或意識改變等危險徵兆，應立即就醫。

醫師提醒，如廁後、進食前使用抗菌肥皂搓洗20秒，重點清潔指縫與甲溝。（資料照）

防疫做好 遠離諾羅病毒

●個人衛生：如廁後、進食前使用抗菌肥皂搓洗20秒，重點清潔指縫與甲溝。酒精性乾洗手對諾羅病毒無效，應優先選擇含次氯酸鈉（漂白水）的環境消毒劑。

●飲食安全：貝類水產需以85°C以上加熱90秒方可滅活病毒，且須生熟食砧板分離，避免交叉污染。另外，腹瀉期間且症狀消退後48小時內禁止為他人備餐。

●環境消毒：嘔吐物處理應穿戴手套與口罩，先以5,000ppm漂白水覆蓋30分鐘再清除；門把、電梯按鍵等常觸碰表面，每日以1,000ppm漂白水擦拭。

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