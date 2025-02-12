健康網》每10名成年人就有1人大便失禁 醫列3類型給解方

醫師提到，若發現自身或身邊親友出現頻繁失禁，或影響生活品質的情形，建議盡早求診，切勿因羞於啟齒而延誤治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據2024年肝膽腸胃期刊研究統計指出，成年人中每10位就有一位有大便失禁的問題，高齡族群甚至每4人就有1人會大便失禁！醫師陳威佑指出，大便失禁常見曾生育婦女、失智症、痔瘡患者，如果是骨盆底肌受損，建議每日進行凱格爾運動；神經支配括約肌能力下降，可透過薦神經調節技術治療；痔瘡導致，則必須交由專業大腸直腸外科醫師處置。

大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文指出，想要正常排便並不容易，受到嚴格的大腦神經、骨盆底肌肉與肛門痔瘡組織的調控，方能讓大腸直腸內的糞便或是糞水限制在其中，而大便失禁往往是這三者協同工作不良所導致的結果。

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也因此，醫師在診斷大便失禁的時候，往往要從上述的3個問題進行調查，看是否有肛門肌肉的損傷、肛門周邊組織的過多或缺損以及神經系統支配的問題。以下整理臨床上常見的幾種大便失禁族群以及成因：

3大常見族群 痔瘡、失智上榜

●生過小孩的婦女：陰道分娩時的產道撕裂、會造成骨盆底肌的破壞，當骨盆底肌無法提供腸道足夠的支撐，就會造成排便失控。

●罹患失智症的長者：隨著年齡的增長，神經系統退化，肛門周圍的肌肉逐漸衰弱，神經反應減慢，也使得控便能力下降，導致大便失禁。

●痔瘡患者：正常的人都有痔瘡組織，而痔瘡組織能有效填塞肛門周邊縫隙，不讓「糞水流出」，當痔瘡組織過多或過少，會導致肛門關不緊，進而有滲便的問題。

醫師表示，每日進行凱格爾運動，有助於強化支撐腸道和膀胱的骨盆肌肉，提升排便控制能力，改善肌肉受損導致的排便失禁；圖為情境照。（圖取自photoAC）

3招治療 凱格爾運動每天做

陳威佑表示，不難發現，大便失禁成因相當多樣化，不論是括約肌肌肉損傷、神經功能受損、還是痔瘡問題，都可能導致失禁，因此，進行詳細的檢查以找出具體病因，是有效控制失禁的關鍵，他分享不同原因造成的大便失禁，可以透過哪些方式改善：

●骨盆底肌受損：每日進行凱格爾運動，有助於強化支撐腸道和膀胱的骨盆肌肉，提升排便控制能力。改善肌肉受損導致的排便失禁。

●神經支配括約肌能力下降：如果排便失禁是由於神經受損引起的，可以考慮透過電刺激薦神經療法來恢對肌肉的控制。而薦神經調節是一種新型技術，通過對神經的電刺激來促進肌肉的功能，幫助患者恢復排便的控制能力。

●痔瘡問題：痔瘡過多過少接會導致大便失禁，這時候須交由專業的大腸直腸外科醫師進行評估，因為痔瘡組織切除得太多或太少，皆會導致大便失禁問題持續為能改善。

及早就醫 別羞於啟齒

陳威佑呼籲，別輕忽大便失禁，大便失禁不只會造成生理上不便，心理上更被證實會增加近4倍得到憂鬱症的風險，而多數的患者的大便失禁問題又不單純，臨床上甚至會看到2到3種問題同時發生，因此若發現自身或身邊親友出現頻繁失禁，或影響生活品質的情形，建議盡早求診。與醫師詳細討論症狀並安排大腸鏡治療，不要因為羞於啟齒而耽誤治療。

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