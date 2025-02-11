健康網》中醫教4招對抗流感！ 按3穴位提升免疫

流感季節來襲，如何有效提升免疫力、減少感染風險，成為民眾關注的焦點；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S流感併發肺炎猝逝，如何提升免疫力、減少感染風險，成為民眾關注的焦點。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享4大妙招，透過簡單的日常保健與穴位按摩：迎香穴、氣海穴、關元穴，幫助民眾強化身體防禦力，遠離流感威脅。

日常保健4大妙招

醫師曾柏翰指出，維持良好的生活習慣是提升免疫力的關鍵，包括：

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1. 規律作息：養成早睡早起的習慣，有助於增強免疫功能。

2. 保暖禦寒：隨時注意衣物增減，避免受涼，讓身體保持溫暖。

3. 清淡飲食：胃腸虛弱時，可選擇稀飯或溫熱清淡的食物，減少身體負擔。

4. 避免過勞：過度疲勞會削弱免疫力，適當休息才能維持身體機能。

3穴按摩提升免疫

除了良好生活習慣，曾柏翰也推薦透過穴位按摩來強化身體抵抗力，建議民眾每天花幾分鐘按壓以下3大穴位：

●迎香穴（鼻翼兩側）：可通鼻竅、散風熱，幫助緩解鼻塞不適。

●氣海穴（肚臍下2指寬）：具有溫陽益氣的作用，能夠扶正固本。

●關元穴（肚臍下4指寬）：有助於培元固本，特別適合元氣虧損的體質。

中醫提醒，流感季節應特別注意身體狀況，透過簡單的日常保養與穴位按摩，可有效提升免疫力，讓身體更有活力，對抗病毒侵襲。

中醫提醒，過度疲勞會削弱免疫力，適當休息才能維持身體機能；圖為情境照。（圖取自freepik）

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