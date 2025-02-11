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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》不只抗流感也要防新冠 醫：重症、死亡率更高 快打疫苗

2025/02/11 09:32

醫師提醒，除了關注流感疫苗，也要記得接種新版JN.1疫苗，降低感染新冠病毒及重症風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，除了關注流感疫苗，也要記得接種新版JN.1疫苗，降低感染新冠病毒及重症風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星徐熙媛（大S）因流感併發肺炎驟逝，讓不少民眾開始意識到流感併發重症危險性，甚至一度引發搶打疫苗現象。醫師洪暐傑提醒，新冠肺炎重症率及死亡率皆高於流感，尤其是高齡者、慢性病患者等高風險族群。因此，除了關注流感疫苗，也要記得接種新版JN.1疫苗，降低感染新冠病毒及重症風險。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑於臉書粉專「洪暐傑醫師的愛講空間」發文指出，目前已經有不少地區出現流感疫苗短暫缺貨的情況，甚至連診所都接到許多民眾詢問追加施打。不過，令人擔憂的是，新冠疫苗的施打意願卻沒有同步提升，讓醫師們感到有些擔心，尤其是下週即將開學，人潮聚集可能加劇病毒傳播。

流感、新冠 症狀難以區分

洪暐傑說明，流感和新冠肺炎兩者都可能引發發燒、喉嚨痛、全身痠痛、咳嗽等症狀，這讓許多人容易誤以為只是小感冒。特別是在冬天呼吸道病毒盛行的時候，光靠症狀很難精準判斷感染的是哪一種病毒，醫師通常需要透過檢測來進一步確診，才能進行適當治療。

根據國際研究數據顯示，新冠肺炎對於高齡者、慢性病患者、免疫系統較差的人更具威脅，重症率和死亡率都遠高於流感。因此，即使疫情看似趨緩，隨著新變異株的出現，我們仍需要提高警覺，不能掉以輕心。

醫師指出，流感和新冠肺炎兩者都可能引發發燒、喉嚨痛、全身痠痛、咳嗽等症狀，光靠症狀很難精準判別是哪一種病毒，需要醫師進一步檢測；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，流感和新冠肺炎兩者都可能引發發燒、喉嚨痛、全身痠痛、咳嗽等症狀，光靠症狀很難精準判別是哪一種病毒，需要醫師進一步檢測；情境照。（圖取自shutterstock）

施打疫苗要與時俱進

不少人以為：「我之前已經打了3劑、4劑新冠疫苗，應該夠用了吧？」但事實上，洪暐傑表示，早期疫苗主要針對原始病毒株，對於現在流行的變異株（例如JN.1病毒株）保護效果已經大幅下降。就像手機防毒軟體需要定期更新一樣，疫苗也必須與時俱進，才能提供有效防護。

他解釋，JN.1疫苗已經針對最新變異株進行優化，根據研究，接種這款疫苗後可以有效降低感染率、重症及住院風險。尤其是對於高齡者和慢性病患者，保護效果顯著，能顯著降低發展為重症或死亡的風險。

未接種、只打舊版疫苗 重症風險高

統計數據顯示，未接種疫苗或只打過舊版疫苗的人，感染新冠病毒後演變為重症的風險比接種最新疫苗者高出2到3倍。因此，醫師們不斷呼籲，面對新病毒變異，接種最新疫苗是減少重症風險的最佳策略。

洪暐傑總結，最近許多人趕著施打流感疫苗，但其實新冠疫苗的補強更不能忽視。疫苗就像機車車廂裡的雨衣，平時可能覺得用不到，但當風雨來襲時，就會感謝自己早有準備。趁著這波JN.1疫苗施打計畫，讓自己和家人都能更安心、健康地度過這個冬天。

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