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健康網》元宵來點不一樣 中藥日式糰子健康又繽紛

2025/02/12 08:30

中醫師表示，加了艾葉和玫瑰，中藥日式糰子色澤繽紛；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師表示，加了艾葉和玫瑰，中藥日式糰子色澤繽紛；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（12）日是元宵節，家家戶戶團聚吃元宵，祈求新一年的豐收，圓滿平安。屏東馬光中醫診所醫師周美珊指出，傳統的元宵以糯米製成，容易有脹氣或脾胃不適等問題，分享2款中藥養生元宵，能暖身驅寒、疏肝解鬱、還招人緣桃花，讓喜慶繽紛開啟新的一年。

中藥日式糰子

周美珊表示，日式糰子是日本的傳統小吃，可鹹可甜的百搭風格讓它風靡全世界，一直都是炙手可熱的小吃之一。然而這一款日式糰子卻不那麼傳統，中藥日式糰子的色澤繽紛，因為是加了艾葉和玫瑰的中藥糰子。

她說，艾葉是常見的中藥，用途相當廣泛，外用可以灸療，淨化空間、抗菌驅蚊等；內服則可溫暖身體、促進消化、緩解經痛和驅寒祛濕。元宵時節的氣溫偏低，人體易受寒邪侵襲，在元宵中加點性質溫辛的艾葉，能有暖身驅寒的效果；而玫瑰在中藥的使用上，具有疏肝解鬱的功效，不論是觀賞用或食用，都可以讓人心情美麗。

中醫師指出，元宵時節氣溫偏低，人體易受寒邪侵襲，在元宵中加點性質溫辛的艾葉，能有暖身驅寒的效果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，元宵時節氣溫偏低，人體易受寒邪侵襲，在元宵中加點性質溫辛的艾葉，能有暖身驅寒的效果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

食材：糯米粉10g、在來米粉90g、細砂糖45g、水75g、新鮮艾葉適量、玫瑰適量、食用色素。

作法：

1.艾草用加小蘇打的熱水煮過，去除莖後切碎備用。

2.玫瑰泡飲用水後，切碎備用。

3.將糯米粉分次加水拌勻，調成粉漿。

4.加入在來米粉與糖拌和成團。

5.分成小團放入蒸籠，大火蒸20分鐘。

6.隔著烘焙紙趁熱揉勻。

7.揉入艾草與玫瑰（加入食用色素更美喔！）

8.將三色團子分割成適當大小並搓圓。

9.用竹籤串起來即完成。

健康網》元宵來點不一樣 中藥日式糰子健康又繽紛

中醫師教做白玉玫瑰元宵。（馬光中醫診所提供）

白玉玫瑰元宵

周美珊指出，白玉玫瑰是以玫瑰做成的元宵。古人喜歡吃圓形的食物，因「取圓以達陽氣」，從冬至的湯圓到春節的元宵，都渾圓飽滿。白色代表人緣，紅色代表愛情，元宵節來一碗帶有玫瑰花香的白玉玫瑰，有人緣更有愛情，桃花滿滿，人氣爆棚！

食材：玫瑰5錢、水70ml、木薯粉100g、檸檬1/4 、冰水。

作法：

1.將玫瑰去梗剝好，洗淨與晾乾。

2.水煮開，沖到木薯澱粉中，再加些許檸檬汁。

3.加入玫瑰後搓揉（如果太稀可以再加粉），至麵糰不黏手即可搓成粒。

4.沸水下鍋，浮起再煮1分鐘，出鍋後快速放入冰水中。

周美珊也提醒，有些人食用玫瑰花會有輕微腹瀉症狀，在使用本食譜前請先了解自身體質喔！

健康網》元宵來點不一樣 中藥日式糰子健康又繽紛

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

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