健康網》日研究：適量吃含DHA、EPA食物 防心臟纖維化

日本研究顯示，DHA、EPA有抑制心臟纖維化等功效，其常見於肉、魚、卵等動物性食品，鼓勵適量攝取，以利身體健康；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕魚類食物富含DHA、EPA，有助於提升記憶力，並促進腦部發育。不只如此，農業部漁業署於臉書專頁發文指出，數項日本研究證實，DHA、EPA有抑制心臟纖維化等功效，其常見於肉、魚、卵等動物性食品，鼓勵適量攝取，以利身體健康。

漁業署表示，日本城西大學藥學院副教授片倉賢紀受日本DHA、EPA協會邀請進行「抑制心臟纖維化」演講，說明其以老鼠進行之實驗結果顯示，DHA可抑制與慢性腎衰竭有關的視網膜損傷與認知能力的下降，而且DHA與EPA也有抑制心臟纖維化與改善慢性腎衰竭所引發之血脂異常的潛力，相關抑制及改善效果也只有持續攝取DHA及EPA才有效。

請繼續往下閱讀...

另外，漁業署提及，長壽醫療研究中心所屬老年學社會科學研究所老化疫學研究部部長大塚禮也受協會邀請進行「地區居民之DHA、EPA與花生四烯酸（ARA）攝取量及認知功能的關係」專題演講。

該研究調查了中心所在地的愛知、大府市周邊40-79歲之對象後，結果顯示應每週攝取2次以上富含DHA、EPA之食物，並發現ARA攝取量愈多的人，其腦中總灰白質與額葉皮質體積的萎縮就越受到抑制，因此也鼓勵大家應適當攝取富含DHA、EPA、ARA之肉、魚、卵等動物性食品。

國健署提醒，飲食時應以合宜的三大營養素比例，包括：蛋白質10-20%、脂質20-30%、醣類（碳水化合物）50-60%，以預防營養素缺乏，並能降低心臟血管代謝疾病及癌症風險。舉例來說，每日飲食應達到水果2-4份、蔬菜類3-5份、全榖雜糧類1.5-4碗、豆魚蛋肉類3-8份、乳品類1.5-2杯（1杯240毫升）、油脂與堅果種子類則為油脂3-7茶匙及堅果種子類1份。

漁業署建議，若會擔心深海魚體內含汞濃度較高者，可改為食用高含量EPA與DHA但總汞含量低之魚種，如鯖、鯡、鯷、鮭魚、鱒魚等；示意圖。（圖取自photoAC）

深海魚含汞？ 漁業署：自然現象

不過，網傳「深海魚含汞，吃魚要適量」之說法，究竟是否為真？對此，漁業署曾說明，其生命週期長，且又位居食物鏈較高層的消費者，因生物的累積效應及食物鏈中的能量傳遞，導致魚體內含汞濃度較高屬自然現象。

漁業署進一步表示，聯合國農糧組織（FAO）與世界衛生組織（WHO）2010年共同研討會所發布之資訊也顯示，魚類與水生貝類等為健康、安全的重要人類健康飲食來源，含有高品質蛋白質與有益健康的ω-3高度不飽和脂肪酸等重要營養素。ω-3高度不飽和脂肪酸DHA對腦部智力發育評定指標（IQ）之正效，遠大於大多數魚類甲基汞對腦部智力發育評定指標之負效應。

漁業署建議，若會擔心者，可改為食用高含量EPA與DHA但總汞含量低之魚種，如鯖、鯡、鯷、鮭魚、鱒魚、及沙丁魚等，對腦部發育與心臟血管疾病之預防是有助益。只要避免長期食用同一種魚類或長期在同一魚販購買漁產品，自然不會有中毒的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法