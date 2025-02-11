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健康網》β-葡聚糖抗流感 菇類、燕麥「這些食物」都有它

2025/02/11 08:30

醫師提到，燕麥、大麥含β-葡聚糖，早餐來碗燕麥粥，除了補充膳食纖維，還能順便提升免疫力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，燕麥、大麥含β-葡聚糖，早餐來碗燕麥粥，除了補充膳食纖維，還能順便提升免疫力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫情延燒，拚命增強免疫力才能打敗病毒？醫師張家銘表示，得流感的嚴重程度，關鍵其實不在病毒，而是人體免疫系統反應太激烈，造成免疫風暴引起嚴重破壞！而最新研究發現，補充β-葡聚糖 （β-Glucan） 能幫助免疫系統變得「更聰明」，學會用更精準的方式應對病毒，減少身體損傷。存在於菇類、燕麥、大麥、海帶、螺旋藻等食物。

對抗病毒？ 訓練身體「適應」或更好

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，以往多認為，免疫力強等於能打敗病毒，其實是個誤解。身體的免疫系統就像一支軍隊，太弱了擋不住敵人，但太強了反而會「誤傷自己」，導致嚴重發炎，讓病情惡化。這也是為什麼有些人得流感只是小感冒，但有些人卻變成重症。

最新發表在2025年重量級期刊《自然免疫學》（Nature Immunology）。的研究指出，β-葡聚糖（β-Glucan） 能幫助免疫系統變得「更聰明」，不再過度反應，而是學會用更精準的方式應對病毒，減少身體的損傷。

這個新概念叫做「疾病耐受性 （Disease Tolerance）」，它顛覆了傳統「殺死病毒=康復」的思維，讓我們開始思考：與其拚命對抗病毒，不如訓練身體「適應病毒」？

β-葡聚糖讓嗜中性球冷靜 避免發炎

張家銘提到，研究發現，β-葡聚糖能「重編程」我們體內的嗜中性球 （Neutrophils），這是一種重要的白血球，負責第一線對抗病原體。但當嗜中性球過度活躍時，它們會釋放大量發炎因子，導致肺部受損、症狀惡化。

β-葡聚糖的作用就是讓嗜中性球更冷靜，該攻擊時攻擊，該收手時收手，避免過度發炎帶來的併發症。這樣的免疫調節方式，不只是強化免疫力，而是讓身體學會「和平共存」，降低流感對健康的影響。

醫師表示，菇類也含有β-葡聚糖，如香菇、靈芝、舞茸等；圖為示意圖。（資料照）

醫師表示，菇類也含有β-葡聚糖，如香菇、靈芝、舞茸等；圖為示意圖。（資料照）

β-葡聚糖食物 燕麥粥、香菇上榜

張家銘說，β-葡聚糖其實早就存在我們的日常飲食中，只是很多人不知道。

●菇類：香菇、靈芝、舞茸，台灣人最愛的靈芝雞湯，可能真的有提升免疫的效果。

●燕麥、大麥：早餐來碗燕麥粥，除了補充膳食纖維，還能順便提升免疫力。

●海帶、螺旋藻：不只補充礦物質，還有穩定免疫的效果。

流感防治對策 調整飲食也重要

張家銘總結，這項研究讓我們重新思考，未來的流感防治策略可能不再只是靠疫苗和抗病毒藥，而是透過「調整免疫系統」，讓身體學會與安全的病毒共存，而不是被病毒擊倒。

這不僅適用於流感，甚至可能適用於其他病毒感染，例如新冠病毒、肺炎，甚至某些過敏與自體免疫疾病。與其等著生病，不如現在就開始調整飲食、補充β-葡聚糖，讓免疫系統變得更聰明，這或許才是真正的長久健康之道。

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