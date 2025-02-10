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健康網》天冷兒童泡澡防燙傷！ 國健署：水溫不超過40°C

2025/02/10 21:11

國健署提醒，兒童泡澡家長應控制水溫不超過40°C，並遵循「先放冷水、再加熱水」的原則，若天氣寒冷，建議提升室內溫度，而非直接提高水溫；圖為情境照。（圖取自photoAC）

國健署提醒，兒童泡澡家長應控制水溫不超過40°C，並遵循「先放冷水、再加熱水」的原則，若天氣寒冷，建議提升室內溫度，而非直接提高水溫；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童好奇心旺盛，生活中的熱鍋、熱水、電器等物品，稍有不慎便可能引發燙傷危機。國民健康署在臉書網站發文提醒家長，應提高警覺，特別是在使用家電或進行烹飪時，務必注意兒童的安全，並遵循5大燒燙傷防護守則，包括：少讓孩子去廚房、熱水熱鍋遠離桌邊、泡澡前先試溫、燃燒鞭炮做好防護及選擇有商品檢驗標識的家電，降低意外發生風險。

1. 廚房禁地，孩子別近：廚房內有許多高溫設備，如熱油鍋、滾水壺等，容易造成燙傷。家長應使用防護門或柵欄將廚房與孩童活動空間隔開，並切勿在懷抱孩童時進行烹飪，以免熱油或滾水潑濺造成傷害。

2. 熱鍋熱水，放穩放遠：用餐時，應將熱食遠離桌邊，避免孩子誤觸。此外，桌上不宜鋪設桌巾，以防孩童拉扯時將熱湯或熱水翻倒，導致燙傷。

3. 泡澡試溫，安心加分：幼兒皮膚較為嬌嫩，對高溫敏感度低，燙傷風險較高。家長應控制水溫不超過40°C，並遵循「先放冷水、再加熱水」的原則，確保水溫適宜。此外，可用手背先試溫，以避免兒童因水溫過高而燙傷。若天氣寒冷，建議提升室內溫度，而非直接提高水溫。

4. 燃放鞭炮，防護做好：務必選購合法煙火，並遵守相關施放規範。兒童燃放煙火時，應有家長在旁監督，確保安全。

5. 儀器認證，安全至上：選購家電產品時，應確認其是否具有商品檢驗標識，以確保安全性。若需使用蒸氣設備來舒緩鼻塞，應優先選擇經過衛生福利部認證的醫療器材，以避免燙傷風險。

廚房內有許多高溫設備，如熱油鍋、滾水壺等，容易造成燙傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

廚房內有許多高溫設備，如熱油鍋、滾水壺等，容易造成燙傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

燙傷急救五步驟：沖、脫、泡、蓋、送

若不幸發生燙傷，家長應保持冷靜，並立即進行以下5步驟處理：

1. 沖：用流動的冷水沖洗燙傷部位，持續15-30分鐘，以降低皮膚溫度。

2. 脫：在水中小心移除或剪開傷處附近的衣物。

3. 泡：繼續將燙傷部位浸泡於冷水30分鐘，以進一步降溫和減輕疼痛。

4. 蓋：使用乾淨、無絨毛的紗布或乾布輕覆傷口，以防感染。

5. 送：視傷勢嚴重程度，盡快就醫，尋求專業治療。

國健署呼籲家長，孩子的安全最重要，日常生活中應時刻提高警覺，防範燙傷意外發生，共同守護孩童健康。

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