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健康網》4食4穴助男性泌尿道健康！ 補腎首選按「這裡」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕男性泌尿道健康與否，關係到生活品質與自信。對此，雲鼎中醫診所中醫師何柏蓉在臉書專頁發文表示，可以透過飲食與穴位來調理，飲食部分可以吃番茄、十字花科蔬菜、南瓜子及核桃；穴位部分可以按氣海穴、復溜穴、太谿穴等，都有助於泌尿道保健，其中，太谿穴是補腎的首選大穴，有滋陰壯陽的功能。
推薦4飲食
●番茄：富含茄紅素，保護前列腺健康。
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●十字花科蔬菜：如花椰菜，幫助排毒抗發炎。
●南瓜籽：滋補腎，強化泌尿功能。
●核桃：補腎養精，增強免疫力。
保健4穴位
●氣海穴&關元穴：2者皆位於腹部，增強腎氣，改善下焦循環。
●太谿穴：位於腳踝外側凸起骨頭，和阿基里斯腱中間的凹陷處。它是補腎的首選大穴，有滋陰壯陽，促進腎功能。
●復溜穴：位於小腿內側，調節水分代謝，預防泌尿問題。
最後，何柏蓉提醒，想要泌尿道健康，日常呵護也不容忽視，包括多喝水，幫助排毒、少憋尿，避免泌尿道感染、保持私密處清潔與乾爽，讓它通風，都是有效的方法。
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