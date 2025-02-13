健康網》讓肌膚水潤動人！醫曝「3訣竅」塗凡士林上榜

醫師說，凡士林能有效鎖住水分，防止乾燥；乳液及乳霜，能幫助修復皮膚屏障，減少水分流失；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷皮膚乾燥、脫皮又敏感。新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅在臉書專頁「唐豪悅醫師」發文分享急救小撇步，凡士林能有效鎖住水分，防止乾燥；乳液及乳霜，能幫助修復皮膚屏障，減少水分流失；敷面膜能有效滋潤皮膚，是快速補水的好方法。另外，要避免使用過熱的水洗臉，以及注意防曬、飲食與作息。

保濕是王道

●凡士林

唐豪悅說，凡士林作為經典的保濕聖品，能在皮膚表面形成一道保護膜，有效鎖住水分，防止乾燥。建議在洗澡後、皮膚還濕潤時，取適量凡士林，塗抹於臉部及身體，特別是容易乾燥的部位，如手肘、膝蓋等。

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●乳液、乳霜

她提到，選擇質地較滋潤的乳液或乳霜，其中含有神經醯胺成分的產品，更能加強保濕效果。神經醯胺是皮膚角質層中，重要的組成部分，能幫助修復皮膚屏障，減少水分流失。

醫師說，避免使用過熱的水洗臉，水溫控制在25-28°C左右即可，甚至一天洗一次臉即可，減少對皮膚的刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

●面膜

唐豪悅表示，敷面膜是快速補水的好方法，建議選擇保濕型面膜，其中玻尿酸、甘油等成分，能有效滋潤皮膚。敷面膜前可先塗抹精華液，加強導入效果。

日常護膚指南

1.溫和清潔：避免使用過熱的水洗臉，水溫控制在25-28°C左右即可；選擇無刺激性的清潔產品，甚至一天洗一次臉即可，減少對皮膚的刺激。

2.防曬：冬季陽光雖然不如夏季強烈，但紫外線依然存在，外出時建議塗抹防曬乳，保護皮膚免受紫外線傷害。

3.飲食與作息：多喝水，保持身體水分充足；多攝取富含維生素C、E的蔬果，有助於皮膚健康；保持充足睡眠，讓皮膚有足夠的時間修復。

小叮嚀

●如果皮膚問題嚴重，如出現紅腫、癢痛等症狀，建議及時就醫，尋求專業皮膚科醫師的幫助喔！

●敏感肌膚者在使用新產品前，建議先在手腕內側或耳後進行測試，確認無過敏反應後再使用。

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