自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》讓肌膚水潤動人！醫曝「3訣竅」塗凡士林上榜

2025/02/13 19:21

醫師說，凡士林能有效鎖住水分，防止乾燥；乳液及乳霜，能幫助修復皮膚屏障，減少水分流失；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說，凡士林能有效鎖住水分，防止乾燥；乳液及乳霜，能幫助修復皮膚屏障，減少水分流失；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷皮膚乾燥、脫皮又敏感。新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅在臉書專頁「唐豪悅醫師」發文分享急救小撇步，凡士林能有效鎖住水分，防止乾燥；乳液及乳霜，能幫助修復皮膚屏障，減少水分流失；敷面膜能有效滋潤皮膚，是快速補水的好方法。另外，要避免使用過熱的水洗臉，以及注意防曬、飲食與作息。

保濕是王道

●凡士林

唐豪悅說，凡士林作為經典的保濕聖品，能在皮膚表面形成一道保護膜，有效鎖住水分，防止乾燥。建議在洗澡後、皮膚還濕潤時，取適量凡士林，塗抹於臉部及身體，特別是容易乾燥的部位，如手肘、膝蓋等。

●乳液、乳霜

她提到，選擇質地較滋潤的乳液或乳霜，其中含有神經醯胺成分的產品，更能加強保濕效果。神經醯胺是皮膚角質層中，重要的組成部分，能幫助修復皮膚屏障，減少水分流失。

醫師說，避免使用過熱的水洗臉，水溫控制在25-28°C左右即可，甚至一天洗一次臉即可，減少對皮膚的刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說，避免使用過熱的水洗臉，水溫控制在25-28°C左右即可，甚至一天洗一次臉即可，減少對皮膚的刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

●面膜

唐豪悅表示，敷面膜是快速補水的好方法，建議選擇保濕型面膜，其中玻尿酸、甘油等成分，能有效滋潤皮膚。敷面膜前可先塗抹精華液，加強導入效果。

日常護膚指南

1.溫和清潔：避免使用過熱的水洗臉，水溫控制在25-28°C左右即可；選擇無刺激性的清潔產品，甚至一天洗一次臉即可，減少對皮膚的刺激。

2.防曬：冬季陽光雖然不如夏季強烈，但紫外線依然存在，外出時建議塗抹防曬乳，保護皮膚免受紫外線傷害。

3.飲食與作息：多喝水，保持身體水分充足；多攝取富含維生素C、E的蔬果，有助於皮膚健康；保持充足睡眠，讓皮膚有足夠的時間修復。

小叮嚀

●如果皮膚問題嚴重，如出現紅腫、癢痛等症狀，建議及時就醫，尋求專業皮膚科醫師的幫助喔！

●敏感肌膚者在使用新產品前，建議先在手腕內側或耳後進行測試，確認無過敏反應後再使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中