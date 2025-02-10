健康網》南非國寶茶好處多！ 營養師：4類人適合喝

營養師表示，南非國寶茶適合想喝健康茶、工作壓力大、注重皮膚保養、胃腸敏感的人飲用；示意圖。（圖取自unsplash）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南非國寶茶是許多人喜愛的茶飲，因其不含咖啡因，晚上喝也不怕失眠。不僅如此，營養師王證瑋指出，南非國寶茶對人體有諸多好處，它富含槲皮素有助於抗氧化，還能促進心血管健康及穩定情緒。想喝健康茶、工作壓力大、注重皮膚保養、胃腸敏感的人都適合飲用。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享，南非國寶茶是由一種特有的植物「線葉金雀花」製成，主要生長在南非西開普省的塞德堡山區，它是一種天然無咖啡因的茶飲，非常適合對咖啡因敏感的人，且單寧含量低，減少了傳統茶飲可能帶來的苦澀口感，且不會阻礙鐵的吸收。它不僅可以當水分補充的一種方法，對我們身體也有許多好處。

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南非國寶茶5好處

1.抗氧化：南非國寶茶富含多種抗氧化物質，如槲皮素（Quercetin）：屬於抗氧化劑，有助於減少細胞損傷，降低慢性疾病風險。

2.促進心血管健康：研究指出，南非國寶茶有助於降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL），改善心血管健康；血壓穩定：可能有助於血管擴張，促進血液循環並降低高血壓風險。

3.維持消化道正常：南非國寶茶對腸胃的好處包括緩解消化障礙，其抗發炎功效有助於舒緩腸胃發炎、胃痙攣或腹脹；促進菌叢平衡，可幫助維持腸道菌相平衡。

4.舒緩緊張感：南非國寶茶有助於放鬆並促進睡眠品質；還可幫助穩定情緒，對於壓力大、容易生病的人來說非常適合。

營養師指出，南非國寶茶有助於紓緩緊張感、放鬆，並促進睡眠品質；情境照。（圖取自freepik）

5.穩定血糖值：國寶茶中的阿斯巴拉素（Aspalathin）可能有助於調節胰島素，並助於穩定血壓水平，對於糖尿病患者或預防性血壓的表現非常有益。

4類人適合飲南非國寶茶

●尋求健康茶飲者：因無咖啡因、低單寧含量，適合希望避免咖啡因副作用的人。

●高壓族群：能放鬆神經、提升睡眠品質，特別適合工作壓力大或難以入睡的人。

●注重皮膚保養者：抗氧化作用延緩皮膚老化、減弱發炎問題。

●胃腸敏感者：溫和、不刺激，適合腸胃不適或經常腹脹的人。

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