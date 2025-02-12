健康網》骨鬆嚴重恐害骨折！ 研究點名「2族群」先篩檢

醫師指出，骨鬆容易一跌倒，就會引發骨折問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆是健康沉默殺手，稍有不慎恐跌倒害骨折！醫師曾家承表示，骨質疏鬆容易增加骨折風險，嚴重影響生活，因此引述國外研究點名2族群應接受骨鬆篩檢，包括：65歲以上女性、40-65歲停經女性且至少有1項危險因子者，如體重輕、髖骨骨折家族史、抽菸或飲酒過量等，應接受骨鬆篩檢，以預防骨折。

耳鼻喉科診所曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文引述《NEJM》1項研究指出，美國骨鬆盛行率高，其中50歲以上美國人，骨質疏鬆症盛行率為12.6%，65歲以上女性骨鬆盛行率27.1%、男性5.7%。骨鬆引起的骨折與心理沮喪、再次骨折、喪失獨立性、從事日常事物能力下降及死亡有關，尤其是中央骨骼「髖骨骨折」者，只有一半的人能恢復到骨折前的健康狀態。

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研究提及，骨鬆引起的骨折與心理沮喪、再次骨折、喪失獨立性、從事日常事物能力下降及死亡有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

研究顯示，65歲以上女性應接受骨鬆篩檢以預防骨折，40至65歲且至少有1項體重輕、髖骨骨折家族史、抽菸或飲酒過量等危險因子的停經女性，應接受骨鬆篩檢以預防骨折。至於男性則是證據不足，利弊未明。

研究也提及，目前骨鬆篩檢工具主要包括：針對中央骨骼（股骨頸部、髖部及脊椎，但不含橈骨）有雙能量X光吸光式測定儀（DXA），或是透過OST、ORAI、FRAX等骨質疏鬆症的風險評估工具評估。

曾家承表示，NEJM評論，與美國預防服務工作組（USPSTF）不同，有至少1個權威組織（內分泌協會）建議70歲以上的男性及50-70歲的男性接受骨鬆篩檢，雖其建議目前在美國未廣泛遵循。

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