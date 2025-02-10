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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

明開學！ 雲林學生流感疫苗接種近7成 已有人請「預防假」

2025/02/10 15:18

2月11日各級學校開學，不少學校已展開防疫整備，圖為虎尾國小消毒情形。（虎尾國小提供）

2月11日各級學校開學，不少學校已展開防疫整備，圖為虎尾國小消毒情形。（虎尾國小提供）

〔記者李文德／雲林報導〕明天各級學校即將開學，不過目前正處於國內流感流行期，各級學校嚴陣以待，除加強消毒、鼓勵上課戴口罩，更有學校家長已為孩子先請一週假。縣府教育處表示，縣內學生流感疫苗接種率近7成，各校若發現疑似群聚感染且有擴散之虞，評估停課事宜，全力預防流感並降低流感傳播。

縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣113學年度流感疫苗應接種學生人數約4萬8000名，截至2月10日為止，接種率為68.9％，學生若仍有接種需要，可自行前往診所施打。此外亦請各校加強環境清潔、重點消毒等防疫工作。

虎尾國小校長洪孟真表示，上週已進行校園全面清消，將隨時掌握每班學生情況；安慶國小校長林俊逸指出，開學當天全校總動員進行大消毒，近期鼓勵學生上課戴口罩，若有需求學生可向老師領取；雲林國小校長關勝周表示，已召開會議討論防疫相關措施，更將防疫指引公布，不過由於正值流感流行期，已有家長為學生預防請假。

2月11日各級學校開學，不少學校已展開防疫整備，圖為虎尾國小消毒情形。（虎尾國小提供）

2月11日各級學校開學，不少學校已展開防疫整備，圖為虎尾國小消毒情形。（虎尾國小提供）

雲林縣衛生局指出，國內流感流行期持續至今，平均每天縣內流感抗病毒藥劑消耗量為約60盒，向疾管署再申請600盒已到貨。另縣內公費流感疫苗18萬2000劑已於上週末全數施打完畢，2月12日中央將開會確認各縣市調撥劑量，屆時提供給65歲以上等11類第一階段實施對象接種，學生若有接種意願可自費施打，目前縣內配合施打診所劑量無虞。

衛生局指出，1月至目前為止，有2例流感併發肺炎死亡案例，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等，民眾若出現呼吸困難、急促、持續高燒等症狀，應儘速就醫。

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