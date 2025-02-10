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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》滷味美味卻含高鈉、糖！ 醫曝5大問題、解方一次看

2025/02/10 17:53

醫師表示，滷味小吃雖然美味，但傳統滷汁常含高鈉、高油脂、高糖，並可能添加添加物，或是反覆加熱下產生有害物質，對健康造成負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，滷味小吃雖然美味，但傳統滷汁常含高鈉、高油脂、高糖，並可能添加添加物，或是反覆加熱下產生有害物質，對健康造成負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕滷味是台灣的國民美食之一，更是許多夜貓族的好朋友！科博特診所院長劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」提醒，滷味小吃雖然美味，但傳統滷汁常含高鈉、高油脂、高糖，並可能添加添加物，或是反覆加熱下產生有害物質，對健康造成負擔，因此不宜吃太多，建議選擇低鈉、少糖滷汁，避免加工品與內臟類，並搭配富含膳食纖維的食物，甚至是自製健康滷汁，美味又健康。

●高鈉含量：滷汁常使用大量醬油、鹽、味精或高湯粉，使鈉含量過高，長期攝取恐增加高血壓、腎臟負擔與水腫風險。

●高油脂與油質氧化：滷汁可能加入動物油或長時間重複使用，導致油脂氧化，增加發炎反應與心血管疾病風險。

●過量糖分：傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，使糖含量過高，影響血糖穩定，增加胰島素阻抗風險，對慢性腎病、糖尿病或肥胖者尤須注意。

醫師指出，滷汁長時間熬煮，可能產生異環胺（HCA）等致癌物質，特別是含肉類蛋白質的滷汁；示意圖。（資料照）

醫師指出，滷汁長時間熬煮，可能產生異環胺（HCA）等致癌物質，特別是含肉類蛋白質的滷汁；示意圖。（資料照）

●反覆加熱產生有害物：滷汁長時間熬煮，可能產生異環胺（HCA）等致癌物質，特別是含肉類蛋白質的滷汁。

●添加物與食品安全問題：少數業者為增添風味，可能使用人工香精、防腐劑等添加物；不只如此，滷汁長時間存放可能導致細菌孳生或亞硝酸鹽升高，增加健康風險。

4招健康吃滷味 遠離加工品多蔬菜

如何吃得更健康？劉博仁建議4方式，包括：選擇低鈉、少糖滷汁，可用枸杞、黃耆等中藥材提升風味；避免加工品與內臟類，如貢丸、百頁豆腐等，減少添加物攝取；搭配蔬菜與富含膳食纖維的食物，如滷筍乾、海帶，幫助平衡油脂與鈉攝取；甚至是自製健康滷汁，用低鈉醬油、香菇、昆布等取代過多的鹽與糖，降低身體負擔。

醫師建議，吃滷味小吃時，應避免加工品與內臟類，如貢丸、百頁豆腐等，改搭配蔬菜與富含膳食纖維的食物，如海帶，吃得更健康；示意圖。（資料照）

醫師建議，吃滷味小吃時，應避免加工品與內臟類，如貢丸、百頁豆腐等，改搭配蔬菜與富含膳食纖維的食物，如海帶，吃得更健康；示意圖。（資料照）

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