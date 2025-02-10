健康網》換季免疫力低下 營養師推7類食物：豬肝、生蠔上榜

營養師分享能增強免疫力的食物，像是含維生素A的豬肝、含Omega-3的鮭魚、含鋅的生蠔、堅果種子等。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說「春天後母面」，天氣說變就變，讓人難以捉摸。不少民眾到了春天，就頻頻感冒，加上睡眠不足、不運動、愛油炸等不良生活習慣，更可能讓免疫力低下，身體健康拉警報；對此，營養師黃瓊慧分享一些能增強免疫力的食物，像是水果中的維生素C、豆魚蛋肉類中的蛋白質、含鋅的生蠔、含維生素A的豬肝、含Omega-3的鮭魚、堅果種子或是發酵乳品中的好菌等。

黃瓊慧在臉書專頁「黃瓊慧 營養師」發文指出，換季時刻天氣忽冷忽熱，免疫力容易下降，想要提升保護力，除了做好保暖工作、作息正常早睡早起，更要從平日飲食來保養，這樣才能遠離感冒。因此她列出了以下7類能增強免疫力的食物：

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7類食物讓免疫力UP

●足夠的優質蛋白質：蛋白質是構成身體細胞、修補組織、抗體的重要元素，也是組成免疫細胞的重要原料，如果蛋白質攝取不足，容易提升感冒或感染的風險。建議每餐都要吃大約1掌心大小的豆魚蛋肉類，也可以來1杯牛奶或豆漿。

●含維生素C的食物：能加快傷口癒合和促進膠原蛋白合成，保持皮膚和黏膜的完整性，避免病毒或細菌的侵襲。可以攝取多元顏色的蔬果，它們富含維生素、礦物質和植化素，能大大提升抗氧化力，更與免疫功能息息相關。像是芭樂、柳燈、奇異果都是不錯的選擇。

●含維生素A的食物：能維持皮膚和黏膜的健康，可以攝取橘紅色蔬果，如南瓜、胡蘿蔔、豬肝、地瓜、菠菜等。

●含礦物質鋅的食物：有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝，是免疫系統正常運作的關鍵之一，建議成年男性每天需要15毫克的鋅，成年女性則需要12毫克，舉例來說，海鮮貝類、小麥胚芽、南瓜子及牛肉等含有較多的鋅。

營養師指出，含鋅食物是讓身體免疫系統正常運作的關鍵之一，可以補充生蠔、南瓜子及牛肉等。（資料照）

●堅果種子：堅果富含抗氧化物維生素E，可以減少體內自由基的產生，提升保護力。像是腰果、開心果、葵花子及花生等，都是隨手可得的食材選擇，每天1小匙，有益身體健康。

●含Omega-3的食物：Omega-3是一種多元不飽和脂肪酸，人體無法自行製造，只能依賴日常飲食獲得，其中，以EPA、DHA最廣為人知；Omega-3有助於降低體內的慢性發炎，強化免疫系統，例如鯖魚、秋刀魚和鮭魚等魚種都含有豐富的Omega-3和優質蛋白質。

●補充富含好菌的食物：腸道是人體防護的第一道關卡，「腸道顧得好，健康沒煩惱」，健康的腸道菌叢，能減少有害菌的增生，鞏固腸道黏膜健康。可以從優酪乳、優格補充好菌和蛋白質，但建議選擇「原味」為主，才不會攝取到過多糖分。

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