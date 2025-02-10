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健康網》對抗流感吃雞蛋！ 學者：富含硒增強免疫力

2025/02/10 06:30

洪泰雄指出，雞蛋是良好的硒來源，能幫助抗氧化、支持甲狀腺，同時增強免疫系統；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，雞蛋是良好的硒來源，能幫助抗氧化、支持甲狀腺，同時增強免疫系統；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋不僅含有優質蛋白、維生素，還提供硒等重要礦物質，是一種營養價值極高的天然食物！營養學者洪泰雄在臉書發文指出，雞蛋是良好的硒來源，能幫助抗氧化、支持甲狀腺，同時增強免疫系統，提升抗病毒能力。

為什麼硒對健康很重要？

洪泰雄表示，硒（Selenium）是一種抗氧化礦物質，對人體有多種健康益處，包括：

●抗氧化：與維生素E協同作用，減少自由基傷害，保護細胞。

●支持甲狀腺功能： 硒是甲狀腺素（T3）的合成所必需，幫助新陳代謝。

●增強免疫系統：提升抗病毒能力，降低感染風險。

●保護心血管健康：減少發炎、降低心血管疾病風險。

●預防某些癌症：研究顯示適量硒攝取可能降低某些癌症風險。

洪泰雄表示，一顆中等大小的雞蛋（約50克）含硒約11~15微克（µg），符合成人每日建議攝取量的20~30%；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，一顆中等大小的雞蛋（約50克）含硒約11~15微克（µg），符合成人每日建議攝取量的20~30%；圖為示意圖。（圖取自freepik）

雞蛋 vs.其他高硒食物

洪泰雄說明，雞蛋含有礦物質「硒（Selenium）」，而且是一種良好的硒來源。每100克雞蛋含硒量約22~30微克（µg）， 一顆中等大小的雞蛋（約50克）含硒約11~15微克（µg），符合成人每日建議攝取量的 20~30%（成人建議攝取量約 55 µg/天）。

至於其他高硒食物每100g含硒量如下：巴西堅果（Brazil nuts）1900 µg、鮭魚39 µg、鮪魚80~90 µg、全穀類（糙米、燕麥）15~30 µg、動物肝臟（雞肝、牛肝）50~100 µg。

洪泰雄指出，雖然巴西堅果的硒含量極高，但1顆堅果就可能超過每日建議量，因此不建議過量食用！而每天吃1~2顆蛋可補充適量硒，幫助抗氧化、支持甲狀腺與免疫系統。

若想增加硒攝取，洪泰雄建議，可搭配魚類、全穀類或堅果，但避免過量，以免影響健康。

補充硒除了雞蛋，洪泰雄建議，可搭配魚類、堅果或全穀類，如燕麥；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

補充硒除了雞蛋，洪泰雄建議，可搭配魚類、堅果或全穀類，如燕麥；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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