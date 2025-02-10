自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》喝酒助眠小心美夢變惡夢！ 醫揭5大害處

2025/02/10 21:50

醫師指出，酒精對睡眠有5大害處，包含傷肝、胃食道逆流、喝醉嘔吐可能嗆到窒息、宿醉性失眠、快速入睡但睡眠品質卻很差；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，酒精對睡眠有5大害處，包含傷肝、胃食道逆流、喝醉嘔吐可能嗆到窒息、宿醉性失眠、快速入睡但睡眠品質卻很差；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡前沒來一杯就睡不著？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，許多人以為酒精能幫助入睡，卻沒發現它正悄悄破壞睡眠結構、傷害肝臟與腸胃，甚至讓失眠變得更嚴重！他指出，酒精對睡眠有5大害處，包含傷肝、胃食道逆流、喝醉嘔吐可能嗆到窒息、宿醉性失眠、快速入睡但睡眠品質卻很差。

1.酒精會「關機」快 但睡眠品質爛

喝酒後，酒精會抑制大腦皮質活動，讓你快速入睡，但它會大幅減少深層睡眠與REM（快速動眼期）。REM是負責記憶整合、情緒調節的關鍵階段。缺少它，隔天可能會精神恍惚，注意力下降；記憶力變差，學習效率降低；情緒不穩，焦慮易怒，結果就是你以為自己睡著了，其實根本沒睡好。

2.半夜「驚醒」越喝越睡不著

當酒精開始代謝，身體會有「反彈效應」，交感神經興奮，導致半夜醒來，明明很累，怎麼躺都睡不回去；心跳加快、出汗、甚至做惡夢；宿醉性失眠（Hangover Insomnia）讓人陷入越喝越睡不好的惡性循環。喝酒助眠等同把睡眠時鐘打亂，讓你越來越難入睡。

3.酒精傷肝 讓身體發炎

肝臟是身體的「解毒工廠」，但長期飲酒會讓它超時加班！可能導致酒精性肝炎、脂肪肝，甚至肝硬化，讓身體發炎、代謝失調；酒精代謝需要水分，導致夜尿頻繁，影響睡眠連續性。長期喝酒助眠等於讓肝負擔變重，睡眠問題更嚴重。

醫師表示，長期飲酒可能導致酒精性肝炎、脂肪肝，甚至肝硬化，讓身體發炎、代謝失調；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，長期飲酒可能導致酒精性肝炎、脂肪肝，甚至肝硬化，讓身體發炎、代謝失調；示意圖。（圖取自shutterstock）

4.醉後嘔吐小心「嗆到窒息」

當你喝醉時，吞嚥反射變遲鈍，如果嘔吐，嘔吐物可能會倒吸進氣管，導致吸入性肺炎；堵住氣道，嚴重可能窒息；如果仰躺睡覺，風險更高。所以照顧酒醉的朋友，務必讓他側躺，保持「復甦姿勢」，以防嘔吐物嗆入氣管造成窒息。

5.致胃食道逆流 食道癌等風險增

酒精會讓食道括約肌放鬆，導致胃酸更容易逆流，結果就是半夜被灼熱感嗆醒，喉嚨像火燒；咳嗽、喉嚨痛，甚至聲音沙啞；長期下來，胃食道炎、食道癌風險增加。因此睡前喝酒等於幫胃酸「開大門」，讓它往上衝。

1杯紅酒熱量約半碗飯 液態熱量炸彈

李柏賢提醒，此外，酒精熱量不容小覷，長期飲用容易發胖！ 一杯紅酒的熱量約等於半碗飯，含糖調酒更是「液態熱量炸彈」，熱量可高達數百大卡。更麻煩的是，酒精會影響新陳代謝，讓脂肪更容易囤積，導致啤酒肚、內臟脂肪增加。長期下來，不只影響體態，還可能增加脂肪肝、糖尿病等健康風險。

李柏賢表示，酒精只是暫時讓人昏睡，但它會破壞睡眠結構、影響肝臟與腸胃、增加健康風險，想要一夜好眠，靠的是健康的睡眠習慣，而不是酒精的「騙局」。建議做到規律作息，每天固定時間睡覺，讓身體記住該睡了；避免睡前飲酒、重口味食物；睡前放鬆，如喝溫牛奶、洋甘菊茶，或聽海浪聲、下雨聲等自然音樂；並遠離3C，防止藍光抑制褪黑激素，導致失眠。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中