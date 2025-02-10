健康網》喝酒助眠小心美夢變惡夢！ 醫揭5大害處

醫師指出，酒精對睡眠有5大害處，包含傷肝、胃食道逆流、喝醉嘔吐可能嗆到窒息、宿醉性失眠、快速入睡但睡眠品質卻很差；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡前沒來一杯就睡不著？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，許多人以為酒精能幫助入睡，卻沒發現它正悄悄破壞睡眠結構、傷害肝臟與腸胃，甚至讓失眠變得更嚴重！他指出，酒精對睡眠有5大害處，包含傷肝、胃食道逆流、喝醉嘔吐可能嗆到窒息、宿醉性失眠、快速入睡但睡眠品質卻很差。

1.酒精會「關機」快 但睡眠品質爛

喝酒後，酒精會抑制大腦皮質活動，讓你快速入睡，但它會大幅減少深層睡眠與REM（快速動眼期）。REM是負責記憶整合、情緒調節的關鍵階段。缺少它，隔天可能會精神恍惚，注意力下降；記憶力變差，學習效率降低；情緒不穩，焦慮易怒，結果就是你以為自己睡著了，其實根本沒睡好。

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2.半夜「驚醒」越喝越睡不著

當酒精開始代謝，身體會有「反彈效應」，交感神經興奮，導致半夜醒來，明明很累，怎麼躺都睡不回去；心跳加快、出汗、甚至做惡夢；宿醉性失眠（Hangover Insomnia）讓人陷入越喝越睡不好的惡性循環。喝酒助眠等同把睡眠時鐘打亂，讓你越來越難入睡。

3.酒精傷肝 讓身體發炎

肝臟是身體的「解毒工廠」，但長期飲酒會讓它超時加班！可能導致酒精性肝炎、脂肪肝，甚至肝硬化，讓身體發炎、代謝失調；酒精代謝需要水分，導致夜尿頻繁，影響睡眠連續性。長期喝酒助眠等於讓肝負擔變重，睡眠問題更嚴重。

醫師表示，長期飲酒可能導致酒精性肝炎、脂肪肝，甚至肝硬化，讓身體發炎、代謝失調；示意圖。（圖取自shutterstock）

4.醉後嘔吐小心「嗆到窒息」

當你喝醉時，吞嚥反射變遲鈍，如果嘔吐，嘔吐物可能會倒吸進氣管，導致吸入性肺炎；堵住氣道，嚴重可能窒息；如果仰躺睡覺，風險更高。所以照顧酒醉的朋友，務必讓他側躺，保持「復甦姿勢」，以防嘔吐物嗆入氣管造成窒息。

5.致胃食道逆流 食道癌等風險增

酒精會讓食道括約肌放鬆，導致胃酸更容易逆流，結果就是半夜被灼熱感嗆醒，喉嚨像火燒；咳嗽、喉嚨痛，甚至聲音沙啞；長期下來，胃食道炎、食道癌風險增加。因此睡前喝酒等於幫胃酸「開大門」，讓它往上衝。

1杯紅酒熱量約半碗飯 液態熱量炸彈

李柏賢提醒，此外，酒精熱量不容小覷，長期飲用容易發胖！ 一杯紅酒的熱量約等於半碗飯，含糖調酒更是「液態熱量炸彈」，熱量可高達數百大卡。更麻煩的是，酒精會影響新陳代謝，讓脂肪更容易囤積，導致啤酒肚、內臟脂肪增加。長期下來，不只影響體態，還可能增加脂肪肝、糖尿病等健康風險。

李柏賢表示，酒精只是暫時讓人昏睡，但它會破壞睡眠結構、影響肝臟與腸胃、增加健康風險，想要一夜好眠，靠的是健康的睡眠習慣，而不是酒精的「騙局」。建議做到規律作息，每天固定時間睡覺，讓身體記住該睡了；避免睡前飲酒、重口味食物；睡前放鬆，如喝溫牛奶、洋甘菊茶，或聽海浪聲、下雨聲等自然音樂；並遠離3C，防止藍光抑制褪黑激素，導致失眠。

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