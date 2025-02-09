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健康網》追劇追到肩頸腰背痛 中醫教伸展自救

2025/02/09 21:32

中醫師指出，追劇避免長時間維持同一個姿勢，要定時休息，每撥放完一集，就起身活動一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，追劇避免長時間維持同一個姿勢，要定時休息，每撥放完一集，就起身活動一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一到假日就喜歡追劇的要注意了，小心肩頸腰背痠痛上身！東霖馬光中醫診所醫師郭茹筠提醒，頸腰背痠痛若長期不處理，除了活動能力受限，影響睡眠，甚至會導致焦慮、抑鬱等心理健康問題，建議改善追劇的姿勢、做3個伸展運動，也可熱敷及泡澡來舒緩症狀。

郭茹筠指出，頸腰背痠痛若長期不治療，可能會引發一系列後遺症，影響身體健康和生活品質：

1.運動能力受限：長期的肩頸腰背痛會限制活動範圍和靈活性，導致生活中如彎腰、抬物或旋轉身體等動作困難。

2.睡眠問題：疼痛會影響睡眠質量，使入睡困難或睡眠淺，持續的睡眠問題會導致疲勞、焦慮和注意力不集中。

3.心理健康問題：疼痛會導致焦慮、抑鬱等心理健康問題，因而影響情緒、行為以及日常生活中的幸福感。

中醫師提醒，頸腰背痠痛若長期不治療，可能會引發一系列後遺症，影響身體健康和生活品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，頸腰背痠痛若長期不治療，可能會引發一系列後遺症，影響身體健康和生活品質；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫這樣治療肩頸痠痛

郭茹筠說，氣血是支持生命活動的物質，而經絡則是人體內用以運行氣血、聯繫臟腑肢體以至全身不同部位的重要通道。當人體處於正常狀態下，氣血和經絡暢順運作，但由於長時間保持一種姿勢，導致經絡氣血的流通，形成「不通則痛」。

她表示，中醫對肩頸痠痛的治療方法包括針灸、中藥、推拿按摩、拔罐等。針灸可緩解肌肉緊張，改善局部血液循環，減輕疼痛，常用穴位：肩井穴、風池穴、大椎穴，這些穴位也可以自己在家按摩改善局部血液循環，如果肩頸腰背疼痛感持續未改善，可以至中醫院所進行針灸治療。

中藥多使用活血化瘀、舒筋活絡以促進氣血順暢、強筋健骨，舒緩筋骨。 拔罐則是可以放鬆肌肉，促進免疫系統以改善疼痛。

改善疼痛 從日常生活開始

1.改善生活習慣

郭茹筠指出，首先要避免長時間維持同一個姿勢的追劇，要定時休息，每撥放完一集，就起身活動一下，例如轉動肩膀、前彎腰部等，以緩解肌肉緊繃。再來是要保持良好的觀看姿勢，坐著時應保持背部挺直，雙腳平放在地面上，膝蓋與臀部保持平行。將螢幕置於視線的正前方，最佳狀態是螢幕的上緣與眼睛持平，這些改變都能有效減少肌肉的壓力。

2.日常伸展運動

●肩頸：一臂伸直，將該臂橫過胸前，用另一只手的肘部輕輕按壓伸展臂的手臂。保持30秒，換另一側。

遠離3C文明病，肩頸運動。（馬光中醫診所提供）

遠離3C文明病，肩頸運動。（馬光中醫診所提供）

●頸部：緩慢將頭部向右旋轉，盡量將下巴靠近肩膀。保持15-30秒，再向左旋轉。

遠離3C文明病，頸部運動。（馬光中醫診所提供）

遠離3C文明病，頸部運動。（馬光中醫診所提供）

●腰部：貓牛式-跪在地上，雙手和雙膝支撐地面。吸氣時，拱起背部（貓式），呼氣時，將背部下沉，抬頭看天（牛式）。

以上動作重複10次。

遠離3C文明病，腰部運動。（馬光中醫診所提供）

遠離3C文明病，腰部運動。（馬光中醫診所提供）

3.熱敷及泡澡

郭茹筠提到，當伸展運動都無法緩解痠痛時，可以用熱敷及泡澡來放鬆肌肉。熱敷時，可以使用熱水袋或熱毛巾。泡澡則可以加入一些舒筋活血、放鬆肌肉的中藥材，像是伸筋草、當歸、葛根等，加水熬煮後倒入浴缸內，可以當作藥浴，更能改善肩頸腰背痠痛的問題。

郭茹筠提醒，肩頸及腰背的痠痛問題雖然普遍，但通過正確的預防和改善措施，可以大大減少這些不適的發生。最重要的是，若症狀持續或加重，應及時尋求醫療幫助。

東霖馬光中醫診所醫師郭茹筠。（馬光中醫診所提供）

東霖馬光中醫診所醫師郭茹筠。（馬光中醫診所提供）

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