健康網》騎自行車易退化性關節炎？ 研究：風險反較低

研究顯示，相較於不騎自行車的人，長期習慣騎自行車者，患有退化性關節炎的風險反而較低；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷，膝蓋卡卡，上下樓梯便痠痛，讓許多長輩不想運動，也不敢騎自行車；對此，林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文指出，研究顯示，相較於不騎自行車的人，長期習慣騎自行車者，患有退化性關節炎的風險反而較低。

醫師表示，退化性關節炎是因為關節、韌帶、肌腱長期不當或是過度使用，或者因為外傷而導致破壞，久而久之骨頭會開始受損。國外有研究針對長期騎自行車與膝蓋關節炎之間的關係，共有2607位參與者，其中約有44%為男性、56%為女性，平均年齡為64歲。研究結果顯示：相較於不騎自行車的人，長期習慣騎自行車者患有退化性關節炎的風險明顯較低。

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醫師提醒，做任何運動都有一定的風險，運動前記得暖身，如有出現任何不適現象，請立即停止。若是處於急性發炎期，請由醫師評估自身狀況，必要時給予藥物輔助減緩症狀。

醫師提醒，運動前記得暖身，如有出現任何不適現象，請立即停止。若是處於急性發炎期，應尋求醫師診治；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

另外，國健署指出，一般認為在患有退化性關節炎的情況下運動，可能是困難且疼痛的，因而迴避運動。但缺乏運動的結果將導致關節僵硬及柔軟度降低，周圍的肌肉也會變得無力，反而讓關節炎的情況變得更糟。

國健署表示，身體活動可以改善關節腫脹及疼痛，並協助維持健康體重，減少關節承受的壓力，並改善軟骨及骨組織的健康。退化性關節炎患者運動應注意下列3點：

1.應先選擇低衝擊或沒有衝擊性的身體活動，如走路、騎自行車、游泳、水中運動等。

2.長時間的暖身運動及漸進式的緩和運動能夠避免額外的關節疼痛。可將一天的活動分成幾個較短的時間區段來進行。試著做3個10分鐘的區段，以時間為目標而非距離。

3.緩慢的開始，再提高身體活動的強度與持續時間，在需要的時候適度的休息，以症狀的情況來調整身體活動進行。

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