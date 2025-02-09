健康網》膳食纖維不只「順便」 還養好菌助脂肪代謝

醫師指出，可透過每餐加入適量纖維食物，如全榖物、蔬果、豆類、堅果或種子，維持腸道菌相穩定及多樣性；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維好處多多，不僅能刺激腸道蠕動、排便、增加飽足感，台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純引述研究指出，它還能增加腸道微生物豐富度，讓腸道細菌促進膽汁產生，幫助分解及改善脂肪代謝。可透過每餐加入適量纖維食物，如全榖物、蔬果、豆類、堅果或種子，維持腸道菌相穩定及多樣性。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文說明，不久前發表於《自然》（Nature）期刊一篇研究顯示，腸道細菌會將膽汁酸轉化為一種形式，轉化成膽汁酸甲基半胱胺（BA-MCY），促進膽汁產生，有助於分解處理脂肪改善脂肪代謝。

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那麼，膽汁酸跟脂肪代謝有什麼關係？黃郁純解釋，膽汁酸是肝臟中的膽固醇製成的物質，它們會被釋放到腸道中，幫助將脂肪分解成更小的顆粒，供人體吸收並用作能量。

研究發現，腸道細菌可以修飾膽汁酸，從而徹底改變其活性，將膽汁酸轉化為另一種新的衍生物，稱為膽汁酸-甲基半胱胺（BA-MCY），提高BA-MCY水平可降低肝臟中的脂肪堆積，增加飲食中膳食纖維的攝取量也可增強BA-MCY的產生，從而促進新陳代謝。

醫師提到，攝取愈多的膳食纖維，纖維會減緩消化速度，並可能幫助你吃得更少，並且更長時間保持飽腹感；圖為情境照。（圖取自freepik）

纖維養好菌 還增飽足感、控血糖

研究表明，腸道微生物與身體之間存在對話，這對於調節膽汁酸的產生至關重要，同時，當我們攝取愈多的膳食纖維，纖維會減緩消化速度，讓你感覺飽腹，並可能幫助你吃得更少，並且更長時間保持飽腹感，由於在腸道成為微生物群的養分，它也會減緩身體對所吃碳水化合物的反應速度，並可以幫助控管胰島素與血糖。

成年女性每天25克纖維、男性38克

黃郁純說明，膳食纖維存在於植物中，它是全穀物、水果、蔬菜、豆類、堅果和種子中不可消化的部分，人體無法吸收膳食纖維，因此它會未經消化就通過腸道並在那部份成為腸道微生物群的養分，長期攝取足夠的膳食纖維可以確保腸道菌相的穩定性與多樣性。

黃郁純引述美國營養與飲食學會建議指出，成年女性每天應攝取至少25克纖維，而成年男性每天攝取38克纖維，大約是5到6個拳頭的蔬果量，每餐都會建議加入一些纖維食物，而不是試圖一次塞進一堆纖維，因為過多的纖維除了會影響鈣的吸收，也容易腹脹與脹氣。

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