健康網》滿滿蛋白質助減重！ 漁業署教做「台灣鯛黑白捲」

漁業署教做「台灣鯛黑白捲」。（圖擷取自漁業署臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間吃得豐盛滿足，年後站上體重計感到危機來襲？農業部漁業署在臉書專頁分享脂肪低、蛋白質滿分，又能補充纖維質的「台灣鯛黑白捲」，控制體重的同時，還可以吃得滿足營養，快來試著做做看吧。

脂肪少、蛋白質多 助增肌減脂

其實台灣鯛即為象徵高品質的吳郭魚，農業部分享，世界上吳郭魚的種類接近百種，當我們提到「吳郭魚」時，是1種統稱，並非指單一品種。在台灣，吳郭魚的養殖種類多樣，在魚市場上看到的吳郭魚可能為不同種類，其中有一種經過多年來的改良，體型大而且肉質好，被命名為「台灣鯛」。

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台灣鯛營養滿滿，農業部指出，其蛋白質含量高，富含各種人體所需胺基酸，每100公克的魚肉片，就有18.2公克的蛋白質，與雞腿、雞翅相當，比牛小排、五花豬肉、豆漿、豆腐、文蛤和蚵等常見的蛋白質食物還要高。

農業部進一步提及，不只如此，台灣鯛所含脂肪量低，每100公克的魚肉片只有3.6公克脂肪，飲食較無負擔。脂肪少、蛋白質多，適量攝取能帶來增肌減脂的效果，因此深受減肥健身者的喜愛，同時也能幫助兒童及青少年發育。

農業部指出，每100公克的台灣鯛肉片，就有18.2公克的蛋白質，與雞腿、雞翅相當，比牛小排、五花豬肉、豆腐、文蛤等常見蛋白質食物高；示意圖。（資料照）

簡單3步驟 自製「台灣鯛黑白捲」

漁業署分享「台灣鯛黑白捲」料理，簡單3步驟快速享受美味。其中脂肪含量低的台灣鯛，加上板豆腐以及千張皮，蛋白質補充滿分；豆芽菜、海苔及泡菜能補充纖維質外，泡菜還能成為調味來源。建議用少許油以半煎炸方式取代油炸，或改用氣炸鍋料理，更能減少過多油脂攝入，控制體重還是可以吃的滿足營養！

準備材料：台灣鯛魚片、泡菜半斤、豆芽菜150克、板豆腐、海苔片6片、千張12張。

作法：

1.鯛魚片以米酒及少許鹽醃製後切片備用、板豆腐切片、豆芽菜以清水汆燙。

2.千張及半片海苔片作為外衣包裹鯛魚片、豆芽菜、泡菜及板豆腐，並以麵粉水黏合外衣。

3.以溫火半煎炸至外衣呈金黃色即可起鍋。

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