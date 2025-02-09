健康網》鳳梨有助改善飛蚊症？ 醫：糖友過量小心反惡化

醫師引述研究指出，每天吃鳳梨，當中酵素可能有助減少飛蚊症狀，但是鳳梨酵素經過腸胃消化、血液循環多層關卡，真正能進入眼球發揮療效的用量仍待研究。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼前黑影飄動揮之不去，「飛蚊症」令人好困擾。遠見眼科台北101主治醫師指出，日前有台灣研究顯示，每天吃鳳梨，當中酵素可能有助減少飛蚊症狀，但是鳳梨酵素經過腸胃消化、血液循環多層關卡，真正能進入眼球發揮療效的用量仍待研究。並提醒，鳳梨糖分高，糖尿病患者若攝取過多，小心反而加重眼睛病變，讓飛蚊症更嚴重。

張芯瑜於臉書粉專「用芯看世界 張芯瑜眼科醫師」PO短片指出，飛蚊症是因眼球內的玻璃體退化產生混濁物，導致視野中出現像小蚊子飄動的陰影；而至目前，還沒有正式的方式可以處理飛蚊症。

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不過日前有台灣研究指出，每天吃2到3片的鳳梨，可能有助於減少飛蚊症狀，因為鳳梨酵素可能幫助分解玻璃體退化物質。但是鳳梨酵素需經過腸胃消化、血液循環、眼球屏障等層層關卡，真正能進入眼球並發揮作用的量仍待研究。

針對飛蚊症預防及改善，張芯瑜建議，應該要均衡飲食，不過度依賴特定食物；定期至眼科進行散瞳檢查，確認飛蚊症的原因；學習與飛蚊症和平共處，減少影響生活。

醫師提到，糖尿病患者若攝取過多鳳梨，小心反而加重眼睛病變，讓飛蚊症更嚴重；情境照。（圖取自photoAC）

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