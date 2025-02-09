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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

元宵節手作「豆香起司湯圓」 增肌補鈣好消化

2025/02/09 17:23

元宵節應景吃湯圓，營養師建議可自製「豆香起司湯圓」，加入板豆腐與起司內餡的湯圓，可減少糯米用量，還能補充蛋白質，有助增肌補鈣。（中榮埔里分院提供）

元宵節應景吃湯圓，營養師建議可自製「豆香起司湯圓」，加入板豆腐與起司內餡的湯圓，可減少糯米用量，還能補充蛋白質，有助增肌補鈣。（中榮埔里分院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕元宵節應景吃湯圓！台中榮總埔里分院營養師錢怡如建議，民眾可手作自製「豆香起司湯圓」，將糯米粉及傳統板豆腐以1：1的量做湯圓，由於加入板豆腐可提升蛋白質含量，並減少糯米粉用量，包入起司還能補充鈣質，有助增肌補鈣，比傳統湯圓更好消化。

營養師錢怡如表示，元宵節將至，民眾會團圓與家人一起享用湯圓，但因元宵與湯圓都屬於糯米製品，黏性高、不易消化，對咀嚼、吞嚥功能較差，以及容易消化不良的族群都不建議多吃，一旦食用不慎，可能會有噎到的風險。

若想降低糯米攝取量，民眾可自製「豆香起司湯圓」，在傳統糯米湯圓中加入板豆腐、起司等創意食材，只要把糯米粉、板豆腐等量加入混合並搓成湯圓，再包入起司餡料就完成。

錢怡如指出，湯圓加入板豆腐減少糯米粉用量，可降低黏性，較好咀嚼、吞嚥，且提高蛋白質攝取量後，有助增強肌肉質量，預防肌少症發生。

另外，以黃豆為原料的板豆腐，因添加食品級硫酸鈣，以及湯圓還包進起司內餡，兩者均能提高鈣質攝取，可強健骨骼，並賦予湯圓特別口感，熱熱的一口咬下，還會有流沙的驚喜感。

錢怡如也提醒，民眾吃湯圓應淺嚐即可，即便是健康民眾，大顆包餡湯圓一次仍不宜吃超過2顆，小湯圓不宜超過20顆，若需要體重控制，以及有慢性病如糖尿病、高血脂等患者，建議將湯圓的含醣量計入一天的總量中，並與其他主食做替代，避免醣類攝取過多，防止熱量增加及血糖波動。

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