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冷到爆！ 台中1天22件OHCA、13人疑寒流猝死

2025/02/09 13:51

溫差刺激導致血管劇烈收縮，再加上低溫環境，除了進一步加劇血管痙攣，也使血液黏稠度升高，引發猝死；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

溫差刺激導致血管劇烈收縮，再加上低溫環境，除了進一步加劇血管痙攣，也使血液黏稠度升高，引發猝死；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者許國楨／台中報導〕寒流發威冷到爆，中央氣象署持續發布低溫特報，台中市消防局統計，在8日至9日的24小時內，因急病求助送醫案件有191件，其中OHCA（無呼吸心跳）急病救護共22件，送醫件數9人，另外13人則是明顯死亡未送醫，至於最低年齡為23歲，其餘介於23歲至94歲之間。

消防局指出，今日寒流持續影響，各地天氣非常寒冷，惟是否因寒流低溫或其他疾病因素造成死亡，仍待相關醫療單位釐清，雖無法判定是否為天候因素，但適逢寒流來襲、氣溫驟降，因此提醒民眾應注意家中長輩的保暖措施，並注意用火用電安全，使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。

至於猝死的發生地點中，有70%是發生在家中，尤其是在早晨6時到10時之間的冬季，清晨溫度偏低，從溫暖的被窩起床，因為溫差的刺激，會導致血管劇烈收縮，再加上清晨低溫環境，除了進一步加劇血管痙攣，也使血液黏稠度升高，引發猝死。

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