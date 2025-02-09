廟宇舉辦捐血送大龍蝦活動 民眾捲袖樂喊「太值得」

西螺廣福宮今辦公益捐血活動，一早捐血車上擠滿民眾挽袖捐熱血。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕全台各地捐血中心年初陸續傳出「血荒」，雲林縣西螺廣福宮今（9）日舉辦公益捐血活動，就有善心人士慨捐共400隻澳洲、波士頓龍蝦，捐250c.c民眾就可隨機獲得1隻。一大早不少民眾排隊等候，拿到龍蝦後，民眾樂喊「最豐富的捐血體驗」。

廣福宮董事長林勝雄表示，因應全台血荒發起公益捐血行動，號召民眾挽起衣袖捐出熱血，就有熱心信眾得知後，主動提供400隻龍蝦，每隻市價約千元，要讓捐血民眾補補身，更有人加碼訂購1000斤高麗菜，響應捐血行動。

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西螺廣福宮今辦公益捐血活動，凡捐血1袋就可獲1隻龍蝦、2顆高麗菜等12樣豐富禮品。（記者李文德攝）

林勝雄表示，凡捐血每250c.c.就可獲得1隻龍蝦、2顆高麗菜，更有鹹蛋糕、豬肉乾條、銀耳露罐頭，總計12項，讓民眾帶回家，做公益又有好康。

今天早上雖寒流持續發威，卻仍不滅民眾捐血熱，一大早廣福宮捐血車內就已擠滿民眾。不少民眾拿到禮品後，看到龍蝦不由得驚呼「太值得」，以前捐血活動還沒有拿過這麼豐富的禮品，回去準備清蒸龍蝦，補補身。

台中捐血中心企劃課員陳家綺表示，目前中彰投雲血液庫存量約6.1天，安全庫存應為7天，O型血最缺，約僅剩5.2天、其次為A型6.5天、B型6.8天，主因是冬天天氣冷感冒民眾多，導致部分民眾出門捐血意願降低，因此血庫告急。

陳家綺表示，幸好有賴部分單位、熱心人士提供禮品，進而帶動血庫進帳，如昨天北港媽祖文化推廣工作隊準備將軍吊飾、媽祖抱枕，由於該文創小物只送不賣，吸引民眾排隊捐血，共募集到240袋血。廣福宮每年捐血都有200袋，今天送龍蝦等豐富禮品，可望再突破。

西螺廣福宮今辦公益捐血活動，凡捐血一袋就可獲1隻龍蝦、2顆高麗菜等12樣豐富禮品。（記者李文德攝）

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