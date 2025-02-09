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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

天冷急診暴增！彰縣32小時內75人送醫 3人OHCA

2025/02/09 10:40

冷爆！彰化縣32小時75人急病救護，3人OHCA。（資料照）

冷爆！彰化縣32小時75人急病救護，3人OHCA。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕冷爆！昨天半夜到今天清晨彰化地區氣溫僅約10度，相當寒冷，彰化縣在短短32小時內有75人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有3名長輩送醫搶救無呼吸心跳，由於這幾天晚間與清晨氣溫仍將相當低，醫師呼籲長輩要特別注意保暖。

彰化縣消防局統計，2月8日凌晨零點到9日早上8點，短短32小時內，全縣就暴增75件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3名長輩心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這4人當中，年紀最大的是秀水鄉88歲婦人，年紀最輕的為花壇鄉65歲男性。

消防局強調，這3件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

儘管無法確認這75人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這幾天氣溫都相當低，尤其是凌晨到清晨的這段時間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

冷爆！彰化縣32小時75人急病救護，3人OHCA，醫護人仰馬翻。（資料照）

冷爆！彰化縣32小時75人急病救護，3人OHCA，醫護人仰馬翻。（資料照）

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